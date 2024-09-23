Guardian: фейкові британські новинні сайти поширюють неправдиві історії про західні компанії в Україні

Вебсайти фейкових новин, що зареєстровані у Великій Британії та які схожі на “надійні британські ЗМІ”, нібито поширюють дезінформацію про західні компанії, які працюють в Україні, пише The Guardian.

Ймовірна російська пропагандистська операція викликала заклики парламентарів змінити закон, щоб змусити новинні онлайн-ресурси, зареєстровані у Сполученому Королівстві, розкрити своїх власників, як це відбувається в ЄС.

Йдеться, зокрема, про англомовні сайти londoninsider.co.uk і talk-finance.co.uk. Вони зареєстровані у Великій Британії, але їхній продукт поширюють в Україні, де британські ЗМІ мають репутацію надійних, зазначає видання.

На сайти звернула увагу американська фірма Sarn, яка працює в Україні в секторах енергетики та військової техніки. У компанії заявили, що у статті на цих сайтах Sarn “неправдиво звинувачували в торгівлі зброєю, судовому шахрайстві та розтраті”. Йдеться про матеріал “Зброя, гроші та Sarn: як чесько-американська група розкрала Україну”. У фірмі додають, що матеріали на сайтах, схоже, створює штучний інтелект, а аналіз, проведений лінгвістом, залученим Sarn, показав, що оригінальний текст був російською мовою.

Як автора матеріалів вказано реального британського журналіста, проте він заявив, що нічого не знав про статтю, яку нібито написав для londoninsider.co.uk.

Sarn залучив до справи експертів із кібербезпеки та юристів. Один із сайтів – talk-finance.co.uk – у відповідь на попереджувальний юридичний лист зажадав грошей. Інший сайт продовжує публікацію статті.

Ліберал-демократ лорд Джим Воллес зазначив: “Надзвичайно непокоїть те, що російська пропагандистська машина використовує репутацію Лондона як медіа та фінансового центру, щоб завдати шкоди західним компаніям, які працюють в Україні”. Він додав, що всі ЗМІ, незалежно від їхнього розміру, повинні публікувати інформацію про своїх власників у національній базі даних.