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Уряд схвалив пільгове кредитування для підприємств ОПК

Відсоткова ставка для виробників становитиме 5%, решта відсотків буде оплачена за рахунок бюджету.

Уряд схвалив пільгове кредитування для підприємств ОПК
засіданні уряду 23 серпня 2024 року
Фото: КМУ

Сьогодні, 5 листопада, Кабмін ухвалив постанову, за якою українські виробники озброєння й військової техніки матимуть доступ до програми дешевих кредитів. 

Про це повідомили представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук та міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін у телеграмі.

За словами Сметаніна, відсоткова ставка для виробників становитиме 5%, решта відсотків буде оплачена за рахунок бюджету. Міністерство вже має кошти на реалізацію програми – 263,4 млн грн до кінця року. 

Розмір кредиту становитиме до 100 мільйонів гривень на оборотний капітал до 3 років, і до 500 мільйонів на інвестиційні проєкти до 5 років. 

Ці кошти можна використати на розробку, виготовлення, ремонт, модернізацію та утилізацію озброєння, військової і спеціальної техніки, боєприпасів, їхніх складових та інших виробів військового призначення, які використовуються для задоволення потреб Сил оборони.

Програма буде доступною для підприємств, які Мінстратегпром уже визначив критично важливими для функціонування економіки в особливий період у сфері ОПК.

"Ми довго працювали над цією програмою разом з багатьма відомствами. Тож дякую всім, хто зробив це можливим", – додав міністр. 

За його словами, доступне кредитування дозволить виробникам в першу чергу виробляти більше зброї – і швидше поставляти її на фронт, а також більш впевнено вести свою діяльність та масштабувати виробництво. 

Як зазначив Мельничук, надання державної підтримки підприємствам здійснюватиметься через Фонд розвитку підприємництва. 

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