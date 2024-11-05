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КНДР знову запустила балістику в бік Японії

Ракети впали за межами територіальних вод.

КНДР знову запустила балістику в бік Японії
Фото: EPA/UPG

Об'єднаний військовий штаб Південної Кореї повідомив про черговий запуск балістичних ракет з КНДР у східному напрямку.

Як пише Reuters, кілька цілей, які ідентифікували як балістичні засоби ураження малої дальності, були запущені із Сарівона, що південніше Пхеньяна. 

Про загрозу також заявили у береговій охороні Японії. За словами військових, ракети впали у море за межами виключної економічної зони країни. 

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