КНДР знову запустила балістику в бік Японії

Об'єднаний військовий штаб Південної Кореї повідомив про черговий запуск балістичних ракет з КНДР у східному напрямку.

Як пише Reuters, кілька цілей, які ідентифікували як балістичні засоби ураження малої дальності, були запущені із Сарівона, що південніше Пхеньяна.

Про загрозу також заявили у береговій охороні Японії. За словами військових, ракети впали у море за межами виключної економічної зони країни.