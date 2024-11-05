Грузинська опозиція оприлюднила план дій та вимоги до влади

Під час акції 4 листопада в Тбілісі опозиція Грузії озвучила план дій та вимоги до влади.

Про це повідомляє Sova news.

“Наше головне гасло: вимагаємо проведення нових виборів!”, — заявив один із лідерів коаліції “Єдність – Національний рух” Георгій Вашадзе.

Він наголосив, що головною мішенню опозиції є ЦВК, яка має оголосити вибори скасованими, оскільки “доведено, що вибори вкрадені: порушена таємниця голосування — вибори вкрадені”.

ЦВК має опублікувати підсумковий документ щодо виборів 21 листопада.

Опозиційні сили домовилися про основні принципи - вимоги:

Також серед вимог — усунути від керівництва партію “Грузинська мрія”.

Зазначається, що громадяни отримуватимуть через соцмережі, спеціально створений телеграм-канал у щоденному режимі.

Також Вашадзе закликав усіх зібратися біля Палацу спорту вдень 5 листопада та протестним рухом попрямувати вулицями столиці з вимогою: “Вимагаємо нових виборів!”.

За офіційними даними, оголошеними ЦВК, перемогла керівна проросійська партія "Грузинська мрія" , яка отримала 53,9%, що забезпечило їй більшість депутатських мандатів у парламенті, тоді як об'єднання чотирьох опозиційних альянсів отримало 37,7% голосів.

Опозиційні партії оголосили бойкот роботі нового парламенту, заявивши, що відмовляються від своїх депутатських мандатів.

В Грузії суддя Володимир Хучуа встановив недійсність результатів на 30 виборчих дільницях у Тетрицкаро та Цалка, де проводилося електронне голосування.

На цих дільницях виборець розфарбовував коло навпроти партії, якій він віддає перевагу, і він маркер проявлявся на на звороті бюлетеня. Після цього документ запускався в апарат для підрахунку голосів електронним способом, а людина, яка стояла поруч, могла побачити, за кого віддали голос.