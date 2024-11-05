Грузинська опозиція оприлюднила план дій та вимоги до влади

Під час акції 4 листопада в Тбілісі опозиція Грузії озвучила план дій та вимоги до влади.
Про це повідомляє Sova news.
“Наше головне гасло: вимагаємо проведення нових виборів!”, — заявив один із лідерів коаліції “Єдність – Національний рух” Георгій Вашадзе.
Він наголосив, що головною мішенню опозиції є ЦВК, яка має оголосити вибори скасованими, оскільки “доведено, що вибори вкрадені: порушена таємниця голосування — вибори вкрадені”.
ЦВК має опублікувати підсумковий документ щодо виборів 21 листопада.
Опозиційні сили домовилися про основні принципи - вимоги:
- призначити перевибори;
- не визнавати вкрадені вибори та не визнавати легітимацію парламенту;
- розпочати рух опору, розгорнути фронт опору в Тбілісі та в масштабах усієї Грузії — “кожен наступний протест буде гострішим та орієнтованим на більш конкретну мету”;
- продовжити збирання доказів та документації для міжнародного розслідування порушень на виборах 26 жовтня, “щоб усі винуватці були покарані, хто вкрав у людей вибори”;
- все робити разом – це спільна справа;
- продовжити боротьбу до остаточної перемоги.
Також серед вимог — усунути від керівництва партію “Грузинська мрія”.
Зазначається, що громадяни отримуватимуть через соцмережі, спеціально створений телеграм-канал у щоденному режимі.
Також Вашадзе закликав усіх зібратися біля Палацу спорту вдень 5 листопада та протестним рухом попрямувати вулицями столиці з вимогою: “Вимагаємо нових виборів!”.
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За офіційними даними, оголошеними ЦВК, перемогла керівна проросійська партія "Грузинська мрія" , яка отримала 53,9%, що забезпечило їй більшість депутатських мандатів у парламенті, тоді як об'єднання чотирьох опозиційних альянсів отримало 37,7% голосів.
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Опозиційні партії оголосили бойкот роботі нового парламенту, заявивши, що відмовляються від своїх депутатських мандатів.
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В Грузії суддя Володимир Хучуа встановив недійсність результатів на 30 виборчих дільницях у Тетрицкаро та Цалка, де проводилося електронне голосування.
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На цих дільницях виборець розфарбовував коло навпроти партії, якій він віддає перевагу, і він маркер проявлявся на на звороті бюлетеня. Після цього документ запускався в апарат для підрахунку голосів електронним способом, а людина, яка стояла поруч, могла побачити, за кого віддали голос.
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Таким чином суддя визнав, що таємниця голосування на цих дільницях була порушена, а отже результати голосування на 30 виборчих дільницях мають бути анульовані.