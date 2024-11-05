«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
СБУ повідомила про підозру трьом українцям, які воювали проти ЗСУ на Курщині
Зеленський повідомив про збільшення постачань зброї від партнерів, зокрема артилерії
Зеленський повідомив про збільшення постачань зброї від партнерів, зокрема артилерії
Міноборони планує психологічне відновлення військових, можна буде з родинами. Як це працюватиме
Міноборони планує психологічне відновлення військових, можна буде з родинами. Як це працюватиме
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
На війні загинули медикиня 3 штурмової Валентина Нагорна і її коханий
Санду перемогла у важливій битві. Але майбутнє Молдови все ще під питанням
Санду перемогла у важливій битві. Але майбутнє Молдови все ще під питанням
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Радіо Свобода: Росія в березні 2022 на переговорах з Україною вимагала скоротити армію і відмовитись від областей
Радіо Свобода: Росія в березні 2022 на переговорах з Україною вимагала скоротити армію і відмовитись від областей
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
ГоловнаСвіт

Грузинська опозиція оприлюднила план дій та вимоги до влади

Головна вимога - проведення нових виборів.

Грузинська опозиція оприлюднила план дій та вимоги до влади
Грузинська опозиція оприлюднила план дій та вимоги до влади
Фото: Sova news

Під час акції 4 листопада в Тбілісі опозиція Грузії озвучила план дій та вимоги до влади.

Про це повідомляє Sova news.

“Наше головне гасло: вимагаємо проведення нових виборів!”, — заявив один із лідерів коаліції “Єдність – Національний рух” Георгій Вашадзе.

Він наголосив, що головною мішенню опозиції є ЦВК, яка має оголосити вибори скасованими, оскільки “доведено, що вибори вкрадені: порушена таємниця голосування — вибори вкрадені”.

ЦВК має опублікувати підсумковий документ щодо виборів 21 листопада.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Опозиційні сили домовилися про основні принципи - вимоги:

  • призначити перевибори;
  • не визнавати вкрадені вибори та не визнавати легітимацію парламенту;
  • розпочати рух опору, розгорнути фронт опору в Тбілісі та в масштабах усієї Грузії — “кожен наступний протест буде гострішим та орієнтованим на більш конкретну мету”;
  • продовжити збирання доказів та документації для міжнародного розслідування порушень на виборах 26 жовтня, “щоб усі винуватці були покарані, хто вкрав у людей вибори”;
  • все робити разом – це спільна справа;
  • продовжити боротьбу до остаточної перемоги.

Також серед вимог — усунути від керівництва партію “Грузинська мрія”.

Зазначається, що громадяни отримуватимуть через соцмережі, спеціально створений телеграм-канал у щоденному режимі.

Також Вашадзе закликав усіх зібратися біля Палацу спорту вдень 5 листопада та протестним рухом попрямувати вулицями столиці з вимогою: “Вимагаємо нових виборів!”.

  • За офіційними даними, оголошеними ЦВК, перемогла керівна проросійська партія "Грузинська мрія" , яка отримала 53,9%, що забезпечило їй більшість депутатських мандатів у парламенті, тоді як об'єднання чотирьох опозиційних альянсів отримало 37,7% голосів.

  • Опозиційні партії оголосили бойкот роботі нового парламенту, заявивши, що відмовляються від своїх депутатських мандатів.

  • В Грузії суддя Володимир Хучуа встановив недійсність результатів на 30 виборчих дільницях у Тетрицкаро та Цалка, де проводилося електронне голосування.

  • На цих дільницях виборець розфарбовував коло навпроти партії, якій він віддає перевагу, і він маркер проявлявся на на звороті бюлетеня. Після цього документ запускався в апарат для підрахунку голосів електронним способом, а людина, яка стояла поруч, могла побачити, за кого віддали голос. 

  • Таким чином суддя визнав, що таємниця голосування на цих дільницях була порушена, а отже результати голосування на 30 виборчих дільницях мають бути анульовані.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies