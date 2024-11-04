В Індії автобус з пасажирами впав в урвище. Загинули понад 30 людей

У індійському північному штаті Уттараханд щонайменше 36 людей загинули внаслідок падіння автобуса в урвище, пише BBC. Ще декілька людей були травмовані. Автобус здійснював маршрут до штату Рамнагар.

Загалом на борту, за офіційними даними, перебувало 44 людини. Водій втратив контроль над автобусом, і він упав в урвище глибиною в 50 метрів.

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді висловив співчуття родинам загиблих. Він оголосив про компенсації родинам загиблих і постраждалих.

Автобуси – популярний у Індії вид транспорту, особливо для сполучення з меншими містами і районами. Але часто оператори нехтують безпековими правилами і набирають більше пасажирів, ніж дозволяють умови. Число жертв у автомобільних катастрофах в Індії найвище в світі.