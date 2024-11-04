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Іспанія розгортає 7500 військових у постраждалому від повеней регіоні

Негода забрала щонайменше 217 життів. 

Іспанія розгортає 7500 військових у постраждалому від повеней регіоні
Наслідки смертоносної повені в Іспанії, листопад 2024 року
Фото: EPA/UPG

Іспанія розгортає 7500 військових у своєму східному регіоні, який постраждав від руйнівних повеней, що забрали щонайменше 217 життів.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на уряд країни.

Армія направила у регіон близько 5000 солдатів протягом вихідних, щоб допомогти розповсюдити їжу та воду, прибрати вулиці та захистити магазини та майно від мародерів. Ще 2500 приєднаються до них, заявила міністр оборони Маргарита Роблес державному радіо RNE.

Рятувальні команди шукають тіла в підземних гаражах, включно зі стоянкою на 5000 автомобілів у торговому центрі Bonaire поблизу аеропорту Валенсії, а також гирла річок, куди течії могли занести тіла.

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У неділю кількість загиблих від найгіршої раптової повені в сучасній історії Іспанії зросла до 217 ‒ майже всі вони в регіоні Валенсії та понад 60 у передмісті Пайпорта.

Місцеві жителі розгнівані через запізнілі сповіщення влади про небезпеку та затримку у реагуванні екстрених служб.

Наслідки смертоносної повені в Іспанії, листопад 2024 року
Фото: EPA/UPG
Наслідки смертоносної повені в Іспанії, листопад 2024 року

Вчора мешканці Пайпорти облили брудом прем'єр-міністра Педро Санчеса, короля Феліпе та його дружину королеву Летицію, скандуючи: “Вбивці, вбивці!”.

Раніше місцева влада оголосила про виділення 250 мільйонів євро допомоги постраждалим.

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