Проєвропейська Майя Санду лідирує на виборах президента Молдови

Чинна президентка Молдови Майя Санду, за попередніми даними, лідирує на виборах. До ранку 4 листопада молдовська ЦВК обробила 99,5% голосів у другому турі, і, згідно з цими результатами, проєвропейська кандидатка від партії "Дія і солідарність" має голоси понад 55% виборців, пише NewsMaker.
За кандидата від проросійської партії соціалістів Александра Стояногло проголосували 44,75%. Загальна явка на вибори склала 54,3%.
"Молдово, сьогодні ти перемогла. Разом ми продемонстрували силу нашої єдності, демократії та відданості гідному майбутньому", – сказала Санду в X після того, як стали відомі попередні результати.
Moldova, today you are victorious. Together, we’ve shown the strength of our unity, democracy, and commitment to a dignified future.— Maia Sandu (@sandumaiamd) November 3, 2024
Thank you, dear Moldovans, at home and abroad. Walk with pride—you are freedom, hope, and resilience. I am proud to serve you all. pic.twitter.com/yGGlrjAMEC
Майя Санду – політикиня із проєвропейськими поглядами, за часів президентства якої Молдова отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Підтримує Україну і приїжджала до Києва під час повномасштабної війни.
Лідер проросійських соціалістів Ігор Додон сам не став балотуватися, але закликав підтримувати Стояногло.
- Під час першого туру виборів, 20 жовтня, громадяни Молдови також голосували на референдумі за конституційне закріплення курсу країни в ЄС. Перемогли проєвропейські погляди, але лише з незначною перевагою. Кишенів звинуватив Москву у втручанні.
- Більше на цю тему – в матеріалі "Хода по придністровському колу".