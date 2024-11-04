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Проєвропейська Майя Санду лідирує на виборах президента Молдови

ЦВК оборобила більшість бюлетенів. 

Проєвропейська Майя Санду лідирує на виборах президента Молдови
Фото: EPA

Чинна президентка Молдови Майя Санду, за попередніми даними, лідирує на виборах. До ранку 4 листопада молдовська ЦВК обробила 99,5% голосів у другому турі, і, згідно з цими результатами, проєвропейська кандидатка від партії "Дія і солідарність" має голоси понад 55% виборців, пише NewsMaker.

За кандидата від проросійської партії соціалістів Александра Стояногло проголосували 44,75%. Загальна явка на вибори склала 54,3%.

Фото: NewsMaker

"Молдово, сьогодні ти перемогла. Разом ми продемонстрували силу нашої єдності, демократії та відданості гідному майбутньому", – сказала Санду в X після того, як стали відомі попередні результати. 

Майя Санду – політикиня із проєвропейськими поглядами, за часів президентства якої Молдова отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Підтримує Україну і приїжджала до Києва під час повномасштабної війни. 

Лідер проросійських соціалістів Ігор Додон сам не став балотуватися, але закликав підтримувати Стояногло. 

  • Під час першого туру виборів, 20 жовтня, громадяни Молдови також голосували на референдумі за конституційне закріплення курсу країни в ЄС. Перемогли проєвропейські погляди, але лише з незначною перевагою. Кишенів звинуватив Москву у втручанні. 
  • Більше на цю тему – в матеріалі "Хода по придністровському колу". 
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