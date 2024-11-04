Проєвропейська Майя Санду лідирує на виборах президента Молдови

Чинна президентка Молдови Майя Санду, за попередніми даними, лідирує на виборах. До ранку 4 листопада молдовська ЦВК обробила 99,5% голосів у другому турі, і, згідно з цими результатами, проєвропейська кандидатка від партії "Дія і солідарність" має голоси понад 55% виборців, пише NewsMaker.

За кандидата від проросійської партії соціалістів Александра Стояногло проголосували 44,75%. Загальна явка на вибори склала 54,3%.

Фото: NewsMaker

"Молдово, сьогодні ти перемогла. Разом ми продемонстрували силу нашої єдності, демократії та відданості гідному майбутньому", – сказала Санду в X після того, як стали відомі попередні результати.

Moldova, today you are victorious. Together, we’ve shown the strength of our unity, democracy, and commitment to a dignified future.



Thank you, dear Moldovans, at home and abroad. Walk with pride—you are freedom, hope, and resilience. I am proud to serve you all. pic.twitter.com/yGGlrjAMEC — Maia Sandu (@sandumaiamd) November 3, 2024

Майя Санду – політикиня із проєвропейськими поглядами, за часів президентства якої Молдова отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Підтримує Україну і приїжджала до Києва під час повномасштабної війни.

Лідер проросійських соціалістів Ігор Додон сам не став балотуватися, але закликав підтримувати Стояногло.