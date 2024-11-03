Три китайські тайконавти успішно повернулися на Землю

Китайський пілотований космічний корабель "Шеньчжоу-18" із трьома тайконавтами на борту 3 листопада після відстикування від національної орбітальної станції "Тяньгун" здійснив успішне приземлення.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Посадка капсули з тайконавтами була здійснена на майданчику Дунфен в китайському автономному районі Внутрішня Монголія. Екіпаж перебував на станції з 25 квітня.

1 листопада відбулася церемонія передачі ключів від космічної станції екіпажу корабля "Шеньчжоу-19", який стикувався з орбітальною лабораторією 30 жовтня. У рамках поточної місії тайконавти працюватимуть на станції близько шести місяців – до кінця квітня чи початку травня 2025 року.

Місія "Шеньчжоу-19" є вже восьмою за рахунком експедицією екіпажів до станції "Тяньгун". Перша пілотована місія датується 2021 роком.

Китайська космічна станція "Тяньгун" – третя в історії космонавтики багатомодульна станція після радянської станції "Мир" та Міжнародної космічної станції, але є меншою за розмірами. Станція, розташована на орбіті на висоті близько 400 км, розрахована на трьох тайконавтів, але під час ротації екіпажів тимчасово може прийняти до шести осіб.