​Камала Гарріс випереджає Дональда Трампа в одному з “червоних” штатів, — опитування

Востаннє виборці Айови проголосували за демократа ще 2012 році, коли Барак Обама переміг із невеликою перевагою.

Віцепрезидентка Камала Гарріс має невелику перевагу над колишнім президентом Дональдом Трампом в штаті Айова.

Про це повідомляє The Washington Post.

Айову аналітики вважали настільки “червоним” (штатом, де перевагу має Республіканська партія), що жоден з кандидатів не зосереджувався на ньому в своїх активностях, зазначає видання. Востаннє штат проголосував за демократа ще 2012 році, коли Барак Обама переміг із невеликою перевагою.

Проте опубліковане в суботу опитування Des Moines Register-Mediacom показує, що Гарріс має перевагу над Трампом і— 47% проти 44%.

Опитування, проведене з 28 по 31 жовтня серед 808 вірогідних виборців, включає людей, які вже проголосували, і тих, хто каже, що точно планує проголосувати. Оцінка має похибку плюс-мінус 3,4%.

Згідно з опитуванням, Гарріс має більшу підтримку серед жінок, зокрема, серед так званих незалежних виборців, 57% підтримали її.

Айова є одним контрольованих республіканцями штатів, де зараз заборонені майже всі аборти після шостого тижня вагітності. Камала Гарріс зробила підтримку абортів одним з головних пунктів своєї виборчої кампанії.

Нагадаємо, Камала Гарріс в інтерв'ю ABC заявила, що Демократична партія готується до сценарію, за якого її суперник Дональд Трамп спробує ще до завершення підрахунку голосів оголосити себе переможцем.

На передвиборчу кампанію у США кандидати, партії та їхні сюзники витратили близько 14,7 млрд доларів.