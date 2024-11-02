Демократи підготували план на випадок ранньої заяви Трампа про перемогу

Кандидатка у президенти США Камала Гарріс в інтерв'ю ABC заявила, що Демократична партія готується до сценарію, за якого її суперник Дональд Трамп спробує ще до завершення підрахунку голосів оголосити себе переможцем.

Як стверджує Reuters, віцепрезидентка не пояснила, у чому полягає план її політичної сили. Проте шість високопоставлених представників партії повідомили агенції, що будуть "штурмувати засоби масової інформації, щоб боротися за суспільну думку і вимагати завершення підрахунку в усіх штатах".

У 2020 році Трамп заявив про перемогу на ранок після дня голосування. Проте через щільність результатів у кількох штатах в американських медіа пішло ще три дні на те, щоб остаточно переконатися у хибності цього твердження та повідомити про обрання Джо Байдена. Республіканець досі відмовляється визнати свою поразку і бездоказово стверджує, що вибори були "вкрадені".

Демократи побоюються, що Республіканська партія цього разу не зможе виступити фактором стримування для Трампа. Чотири року тому чимало однопартійців не підтримали необґрунтовані заяви свого кандидата. Проте зараз Трамп "контролює партію, як ніколи раніше".