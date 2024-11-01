Колишнього високопосадовця Єврокомісії звинувачують в отриманні подарунків від Катару

Прокуратура ЄС підтвердила, що почалося розслідування щодо екскерівника директорату з питань транспорту Єврокомісії Генріка Гололея.

Як пише Brussels Times, його звинувачують в отриманні подарунків від Катару. Французьке видання Libération писало, що Гололей конфіденційну інформацію авіакомпанії Qatar Airways в обмін на розкішний відпочинок та подарунки для себе та своєї сім'ї на суму в десятки тисяч євро.

Посадовець надав інформацію про позицію Європейського союзу під час переговорів щодо так званої угоди про «відкрите небо», за яку він відповідав у період з 2016 по 2019 рік. Через цей вчинок авіакомпанія отримали можливість вільного до всіх аеропортів ЄС із 2021 року.

Такі дії Гололея стали предметом доповіді Управління боротьби з шахрайством ЄС. Але Єврокомісія не зверталася з цього приводу ані до Європейської прокуратури, ані до бельгійської системи кримінального правосуддя. Ці органи компетентні розглядати подібні справи. До речі, у ЄК знали про інцидент декілька місяців, а інститути ЄС зобов'язані повідомляти про будь-які злочинні дії, які підпадають під їхню юрисдикцію.

Розслідування у його справі звершили цьогоріч у липні. Тепер Гололея мають допитати під час розслідування Європейської прокуратури.