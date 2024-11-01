США виділили новий пакет військової допомоги Україні. Пентагон оприлюднив перелік

Наша держава отримає боєприпаси для NASAMS, HIMARS, бронетранспортери Stryker та ін.

1 листопада США оголосили про виділення Україні нового пакета допомоги на 425 мільйонів доларів.

Про це йдеться на сайті Пентагону.

Цей пакет надасть нашій державі додаткові можливості для задоволення найнагальніших потреб, включаючи: перехоплювачі до ППО, боєприпаси для ракетних систем та артилерії, бронетехніку і протитанкову зброю.

У переліку:

боєприпаси для NASAMS;

ракети Stinger;

устаткування і боєприпаси для боротьби з БпЛА;

боєприпаси класу «повітря-земля»;

боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;

ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

бронетранспортери Stryker;

стрілецька зброя і боєприпаси;

медичне обладнання;

обладнання та підривні боєприпаси;

запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, навчання та транспортування.

Напередодні про новий пакет підтримки повідомили держсекретар Ентоні Блінкен і очільник Пентагону Ллойд Остін.Цього місяця Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилася зі США, що отримуватиме допомогу дуже швидко – раз на два-три тижні.