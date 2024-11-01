Один співробітник Нацполу загинув, ще 26 правоохоронців і четверо цивільних поранені.

1 листопада росіяни атакували у Харкові правоохоронців.

Про це заявив керівник Національної поліції Іван Вигівський.

Фото: Facebook/Іван Вигівський обстріл Харкова 1 листопада 2024 року

«Сьогодні російський ворог прицільно вдарив по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами – внаслідок атаки загинув поліцейський, поранені ще 26 поліцейських та четверо цивільних», - розповів Вигівський.

Він додав, що загиблий – полковник поліції Андрій Матвієнко.

Наразі поліцейські працюють на місці події, надають допомогу на місці влучання та документують черговий воєнний злочин росіян.

У Нацполі додали, що попередньо ворог застосував ракети С-300. Приліт стався о 16.05. Пошкоджена адмінбудівля і будівлі поряд.

Фото: Facebook/Іван Вигівський обстріл Харкова 1 листопада 2024 року

обстріл Харкова 1 листопада 2024 року

обстріл Харкова 1 листопада 2024 року