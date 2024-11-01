1 листопада росіяни атакували у Харкові правоохоронців.
Про це заявив керівник Національної поліції Іван Вигівський.
«Сьогодні російський ворог прицільно вдарив по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами – внаслідок атаки загинув поліцейський, поранені ще 26 поліцейських та четверо цивільних», - розповів Вигівський.
Він додав, що загиблий – полковник поліції Андрій Матвієнко.
Наразі поліцейські працюють на місці події, надають допомогу на місці влучання та документують черговий воєнний злочин росіян.
У Нацполі додали, що попередньо ворог застосував ракети С-300. Приліт стався о 16.05. Пошкоджена адмінбудівля і будівлі поряд.
- Того ж дня влада Харківської області повідомляла про приліт балістичної ракети у приватний будинок.