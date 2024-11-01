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Нацполіція заявила про прицільний обстріл місця дислокації поліцейських у Харкові. Є постраждалі

Один співробітник Нацполу загинув, ще 26 правоохоронців і четверо цивільних поранені. 

Нацполіція заявила про прицільний обстріл місця дислокації поліцейських у Харкові. Є постраждалі
обстріл Харкова 1 листопада 2024 року
Фото: Facebook/Іван Вигівський

1 листопада росіяни атакували у Харкові правоохоронців.

Про це заявив керівник Національної поліції Іван Вигівський.

обстріл Харкова 1 листопада 2024 року
Фото: Facebook/Іван Вигівський
обстріл Харкова 1 листопада 2024 року

«Сьогодні російський ворог прицільно вдарив по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами – внаслідок атаки загинув поліцейський, поранені ще 26 поліцейських та четверо цивільних», - розповів Вигівський.

Він додав, що загиблий – полковник поліції Андрій Матвієнко. 

Наразі поліцейські працюють на місці події, надають допомогу на місці влучання та документують черговий воєнний злочин росіян.

У Нацполі додали, що попередньо ворог застосував ракети С-300. Приліт стався о 16.05. Пошкоджена адмінбудівля і будівлі поряд.

обстріл Харкова 1 листопада 2024 року
Фото: Facebook/Іван Вигівський
обстріл Харкова 1 листопада 2024 року

обстріл Харкова 1 листопада 2024 року
обстріл Харкова 1 листопада 2024 року

обстріл Харкова 1 листопада 2024 року
обстріл Харкова 1 листопада 2024 року

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