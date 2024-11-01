Литва заявляє, що Росія перекинула свої війська із Калінінградської області в Україну

"Вони також бʼються проти українців у Курській області в Росії", - зауважи литовський міністр оборони.

Росія перекинула свої підрозділи, які дислокувалися у Калінінградській області, в Україну.

Про це повідомив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас на 10-му Київському безпековому форумі для молоді, передає «Укрінформ».

«Ви чули про Сувальський перешийок, який ми вважаємо дуже слабким місцем поблизу нашої території. Ми аналізуємо присутність російських військ у Калінінграді й бачимо, що там порожньо. Чому? Тому що вони вилучили війська з Калінінградської області і вони зараз бʼються на полі бою в Україні. Вони також бʼються проти українців у Курській області в Росії», – сказав міністр.

Кащюнас зауважив, що боротьба України проти російської агресії «витісняє Росію з інших куточків світу і не дає їй реалізувати інші можливі сценарії, які будуть загрожувати нам напряму».

Він нагадав, що декілька місяців тому росіяни говорили про мілітаризацію Калінінградської області. Тепер тамтешні підрозділи на фронті, і це впливає на безпеку Литви.