Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"

Захисник вважає самовільне залишення частини аморальним, однак наголошує, що треба відрізняти це від випадків, коли поранений військовий ходив у СЗЧ, аби врятувати своє здоров'я.

Проблемне явище з самовільним залишенням частин в Україні дійсно існує, хоча воно й менше, ніж розганяє російська пропаганда. Таку точку зору в інтерв'ю у програмі "Дорослий погляд" висловив ветеран, адвокат Масі Найєм.

Росіяни використовують цю тему, бо "судять по собі", вважає він. Адвокат також розповів, як би реагував, якби до нього звернулися військові, які пішли в СЗЧ.

"Якби до мене звернулися хлопці-СЗЧ-шники, які пішли, як Гнезділов (військовослужбовець, що оголосив публічне СЗЧ – Ред.), я би точно не прийняв би цю історію. Це неправильно, трошки аморально щонайменше", – вважає він.

Водночас Найєм розповів про кейс військового, який пішов у СЗЧ через те, що його після поранення не відпустили на ВЛК і реабілітацію, а примушували служити далі. При цьому він мав ризик втратити ногу.

"І хлопець приймає рішення іти в СЗЧ, щоб вирішити проблеми зі здоров'ям – перепрошую, що скажу це – має право. Як йому інакше діяти?" – сказав він.

З подібних випадків, коли служити примушують навіть поранених, виходить інше питання – неукомплектованості підрозділів, вважає ветеран.