Окупанти за добу здійснили 69 обстрілів північного прикордоння України, є поранені

Зазначимо, уночі сили ППО збили над Україною 31 "Шахед" та одну керовану авіаракету. ППО працювала у 10 областях Укаїни.

Окупанти за добу здійснили 69 обстрілів (259 вибухів) прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.

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