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Окупанти за добу здійснили 69 обстрілів північного прикордоння України, є поранені

У Краснопіллі щонайменше 2 людини отримали поранення внаслідок удару КАБом.

Окупанти за добу здійснили 69 обстрілів північного прикордоння України, є поранені
Фото: АрміяInform

Окупанти за добу здійснили 69 обстрілів (259 вибухів) прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”. 

Чернігівська область

Чернігівський район

Городнянська громада:

Сеньківка – 17 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 29 вибухів, ймовірно АГС.

Новгород-Сіверський район

Новгород-Сіверська громада:

Михальчина Слобода – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Семенівська громада:

Мхи – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Блешня – 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Леонівка – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Костобобрів – 1 вибух, ймовірно БпЛА типу “Shahed”. 

Корюківський район

Сновська громада:

Гірськ – 13 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.

Сумська область

Сумський район:

Тур’я – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Олексіївка – 1 вибух, ймовірно КАБ.

Басівка –  1 вибух, ймовірно КАБ; 5 обстрілів: 19 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 5 обстрілів: 15 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Новеньке – 3 обстріли: 18 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм. 

Андріївка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Рогізне – 2 обстріли: 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм. 

Павлівка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 3 обстріли: 17 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.

Краснопілля – 1 вибух, ймовірно КАБ. Внаслідок обстрілу поранено 2 цивільні особи, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, 5 домогосподарств, 2 багатоквартирні житлові будинки, комунальний заклад, 2 об’єкти комерційної нерухомості, 7 складських приміщень та адмінбудівля. 

Миропільське – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Миропілля – 1 вибух, ймовірно КАБ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. 

Володимирівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Іскрисківщина – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 3 обстріли: 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 3 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа; 10 вибухів, ймовірно ФПВ-дрони.

Покровка – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 обстріли: 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа. 

Ободи – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Охтирський район: 

Дмитрівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Велика Писарівка – 4 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.

Попівка – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.

Олександрівка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.

Пономаренки – 4 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.

Шосткинський район:

Сидорівка – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони. 

Кореньок – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Середина-Буда – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки. 

Уланове – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. 

Прогрес – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони. 

Ходине – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.

Бачівськ – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.

Шалигине – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони. 

Харківська область 

Богодухівський район: 

Відродженівське – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.

Зазначимо, уночі сили ППО збили над Україною 31 "Шахед" та одну керовану авіаракету. ППО працювала у 10 областях Укаїни.

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