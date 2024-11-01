Окупанти за добу здійснили 69 обстрілів північного прикордоння України, є поранені

Окупанти за добу здійснили 69 обстрілів (259 вибухів) прикордоння Сумщини, Чернігівщини та Харківщини із різних видів озброєння, повідомляє ОК “Північ”.
Чернігівська область
Чернігівський район
Городнянська громада:
Сеньківка – 17 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони; 29 вибухів, ймовірно АГС.
Новгород-Сіверський район
Новгород-Сіверська громада:
Михальчина Слобода – 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Семенівська громада:
Мхи – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Блешня – 7 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Леонівка – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Костобобрів – 1 вибух, ймовірно БпЛА типу “Shahed”.
Корюківський район
Сновська громада:
Гірськ – 13 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм.
Сумська область
Сумський район:
Тур’я – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Олексіївка – 1 вибух, ймовірно КАБ.
Басівка – 1 вибух, ймовірно КАБ; 5 обстрілів: 19 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 5 обстрілів: 15 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Новеньке – 3 обстріли: 18 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Андріївка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Рогізне – 2 обстріли: 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Павлівка – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 3 обстріли: 17 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 1 вибух, ймовірно скид НВП з БПЛа.
Краснопілля – 1 вибух, ймовірно КАБ. Внаслідок обстрілу поранено 2 цивільні особи, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, 5 домогосподарств, 2 багатоквартирні житлові будинки, комунальний заклад, 2 об’єкти комерційної нерухомості, 7 складських приміщень та адмінбудівля.
Миропільське – 3 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Миропілля – 1 вибух, ймовірно КАБ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
Володимирівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Іскрисківщина – 2 вибухи, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 3 обстріли: 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 3 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа; 10 вибухів, ймовірно ФПВ-дрони.
Покровка – 6 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 2 обстріли: 8 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.
Ободи – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Охтирський район:
Дмитрівка – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Велика Писарівка – 4 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.
Попівка – 6 вибухів, ймовірно міномет 120 мм.
Олександрівка – 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Пономаренки – 4 вибухи, ймовірно скиди НВП з БПЛа.
Шосткинський район:
Сидорівка – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 152 мм; 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Кореньок – 2 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Середина-Буда – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних будинки.
Уланове – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Прогрес – 2 обстріли: 3 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Ходине – 1 вибух, ймовірно ФПВ-дрон.
Бачівськ – 1 вибух, ймовірно ствольна артилерія 122 мм; 4 вибухи, ймовірно міномет 120 мм.
Шалигине – 5 вибухів, ймовірно міномет 120 мм; 2 обстріли: 2 вибухи, ймовірно ФПВ-дрони.
Харківська область
Богодухівський район:
Відродженівське – 5 вибухів, ймовірно ствольна артилерія 122 мм.
Зазначимо, уночі сили ППО збили над Україною 31 "Шахед" та одну керовану авіаракету. ППО працювала у 10 областях Укаїни.