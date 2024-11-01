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На Київщині через падіння уламків дронів пошкоджені будинки

Постраждалих серед населення немає. 

На Київщині через падіння уламків дронів пошкоджені будинки
Пошкодження внаслідок атаки, Київська область. Фото ілюстративне
Фото: Руслан Кравченко в Facebook

У Київській області уночі протиповітряна оборона збивала ворожі безпілотники.

Про це повідомили у Київській ОВА. 

"Вночі відбулася чергова атака ворожих дронів на Київщину. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", – йдеться у повідомленні. 

Постраждалих серед населення немає. 

Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні. 

В одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 2 приватних будинки. Пошкодження незначні – вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі. 

"1 листопада станом на 09:00 в одному з районів області виявлено пошкодження покрівлі, вікон та фасаду житлових будинків. Інформація про постраждалих наразі відсутня", – повідомили в Національній поліції України в Telegram. 

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.

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