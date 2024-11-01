На Київщині через падіння уламків дронів пошкоджені будинки

У Київській області уночі протиповітряна оборона збивала ворожі безпілотники.
Про це повідомили у Київській ОВА.
"Вночі відбулася чергова атака ворожих дронів на Київщину. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", – йдеться у повідомленні.
Постраждалих серед населення немає.
Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні.
В одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 2 приватних будинки. Пошкодження незначні – вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі.
"1 листопада станом на 09:00 в одному з районів області виявлено пошкодження покрівлі, вікон та фасаду житлових будинків. Інформація про постраждалих наразі відсутня", – повідомили в Національній поліції України в Telegram.
Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.
- Сьогодні уночі Росія запустила по Україні 48 "шахедів" та 3 ракети Х-59/69. ППО вдалося збити 31 ворожий безпілотник та одну авіаракету.