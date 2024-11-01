На Київщині через падіння уламків дронів пошкоджені будинки

У Київській області уночі протиповітряна оборона збивала ворожі безпілотники.

Про це повідомили у Київській ОВА.

"Вночі відбулася чергова атака ворожих дронів на Київщину. В регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі", – йдеться у повідомленні.

Постраждалих серед населення немає.

Влучання в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури відсутні.

В одному з районів внаслідок падіння уламків збитих ворожих цілей пошкоджено 2 приватних будинки. Пошкодження незначні – вибиті вікна, пошкоджені фасади та покрівлі.

"1 листопада станом на 09:00 в одному з районів області виявлено пошкодження покрівлі, вікон та фасаду житлових будинків. Інформація про постраждалих наразі відсутня", – повідомили в Національній поліції України в Telegram.

Оперативні служби продовжують роботу з фіксації наслідків нічної атаки.