Кабмін призначив новим освітнім омбудсменом Надію Лещик

Раніше цю посаду займав Сергій Горбачов, якого звільнили 14 серпня.

Сьогодні, 1 листопада, Кабінет міністрів призначив новим освітнім омбудсменом Надію Лещик.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Кабінетом Міністрів України призначено Лещик Надію Всеволодівну освітнім омбудсменом”, – йдеться у повідомленні.

Раніше цю посаду займав Сергій Горбачов, якого звільнили 14 серпня.

“Сьогодні – рівно п'ять років від того дня, коли 1 листопада 2019 року освітній омбудсмен і Служба освітнього омбудсмена почала прийом звернень від учасників освітнього процесу. Це були непрості для всіх нас роки, а далі все так само багато роботи й багато викликів. І саме сьогодні, 1 листопада 2024 року, уряд підтримав призначення на цю посаду пані Надію Лещик. Вітаю пані Надію і буду підтримувати її у цій складній роботі!” – прокоментував Горбачов.

Зазначимо, з 2019 року Лещик очолювала відділ медіа та аналітики в Службі освітнього омбудсмена.

Інститут освітнього омбудсмена в Україні