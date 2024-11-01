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Кабмін призначив новим освітнім омбудсменом Надію Лещик

Раніше цю посаду займав Сергій Горбачов, якого звільнили 14 серпня.

Кабмін призначив новим освітнім омбудсменом Надію Лещик
Надія Лещик
Фото: facebook.com/Nadiya.Leshchik

Сьогодні, 1 листопада, Кабінет міністрів призначив новим освітнім омбудсменом Надію Лещик.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

“Кабінетом Міністрів України призначено Лещик Надію Всеволодівну освітнім омбудсменом”, – йдеться у повідомленні.

Раніше цю посаду займав Сергій Горбачов, якого звільнили 14 серпня.

“Сьогодні – рівно п'ять років від того дня, коли 1 листопада 2019 року освітній омбудсмен і Служба освітнього омбудсмена почала прийом звернень від учасників освітнього процесу. Це були непрості для всіх нас роки, а далі все так само багато роботи й багато викликів. І саме сьогодні, 1 листопада 2024 року, уряд підтримав призначення на цю посаду пані Надію Лещик. Вітаю пані Надію і буду підтримувати її у цій складній роботі!” – прокоментував Горбачов.

Зазначимо, з 2019 року Лещик очолювала відділ медіа та аналітики в Службі освітнього омбудсмена.

Інститут освітнього омбудсмена в Україні

  • Ще у 2015 році тодішній прем'єр Арсеній Яценюк заявляв, що Україні потрібен освітній омбудсмен (уповноважений з прав людини у сфері освіти).
  • У червні 2018 року Кабінет Міністрів схвалив створення з 1 січня 2019 року служби освітнього омбудсмена. 
  • У серпні 2019 року на цю посаду призначили директора київської спеціалізованої школи №148 Сергія Горбачова. Він став першим освітнім омбудсменом в Україні.
  • 15 липня цього року Міносвіти оголосило процес відбору кандидатів на посаду освітнього омбудсмена.
  • Як свідчать результати засідання конкурсної комісії Міністерства освіти і науки, на посаду претендували 17 кандидатів.
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