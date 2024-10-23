УП: у штабі командування Сил безпілотних систем – кадрові зміни

Роман Гладкий уже не очолює штаб командування Сил безпілотних систем ЗСУ, повідомляє «Українська правда».
Гладкого перевели у батальйон резерву.
"За результатами перевірки, проведеної Службою безпеки України, було встановлено, що подальше перебування Романа Гладкого на посаді начальника штабу Сил безпілотних систем Збройних сил України є неможливим. У зв’язку з цим 14 жовтня 2024 року він був звільнений із займаної посади і переведений на посаду офіцера резерву батальйону резерву», - прокоментувало Міністерство оборони.
Тепер штаб очолив полковник Олексій Халабуда, котрий раніше був командиром 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.
- Гладкого призначили в Сили безпілотних систем у серпні цього року. Його у 2018 році звільнили з посади начальника штабу – першого заступника командувача Військово-морський сил за неналежне виконання службових обов'язків.
- За інформацією Deep State, командувач Сил безпілотних систем Вадим Сухаревський до призначення Гладкого не причетний. Він був проти цього і не має повноважень на призначення.
- Гладкий, окрім звільнення за неналежну роботу, має дружину з російським паспортом, яка уже після початку окупації проживала у Криму. Крім того, за даними аналітиків, донька військового брала участь у спортивних змаганнях у Севастополі під прапором Росії – ці дані є в її соцмережах.
- Також Гладкий фігурував у справі про державну зраду та корупцію.
- У ЗСУ повідомляли, що Гладкий "має відповідну освіту і значний досвід", а також впродовж 2018 - 2019 років пройшов “усі необхідні перевірки Службою безпеки України, має допуск до роботи з відомостями з найвищим ступенем секретності”.
- У вересні головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення щодо проведення додаткової спеціальної перевірки органами СБУ капітана.