УП: у штабі командування Сил безпілотних систем – кадрові зміни

Роман Гладкий уже не очолює штаб командування Сил безпілотних систем ЗСУ, повідомляє «Українська правда».

Гладкого перевели у батальйон резерву.

"За результатами перевірки, проведеної Службою безпеки України, було встановлено, що подальше перебування Романа Гладкого на посаді начальника штабу Сил безпілотних систем Збройних сил України є неможливим. У зв’язку з цим 14 жовтня 2024 року він був звільнений із займаної посади і переведений на посаду офіцера резерву батальйону резерву», - прокоментувало Міністерство оборони.

Тепер штаб очолив полковник Олексій Халабуда, котрий раніше був командиром 28-ї окремої механізованої бригади ЗСУ.