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Росіяни атакували село Микільське на Херсонщині

Постраждав місцевий житель.

Росіяни атакували село Микільське на Херсонщині
обстріли Херсонщини
Фото: Олександр Прокудін

У середу, 23 жовтня, російська армія атакувала село Микільське Херсонської області. Постраждав чоловік. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 16:30 російські окупаційні війська обстріляли село Микільське. Внаслідок ворожого удару постраждав 38-річний місцевий житель. Його доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою", — ідеться у повідомленні. 

Нині чоловіка дообстежують медики та надають необхідну допомогу.

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