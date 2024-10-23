Росіяни атакували село Микільське на Херсонщині

У середу, 23 жовтня, російська армія атакувала село Микільське Херсонської області. Постраждав чоловік.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 16:30 російські окупаційні війська обстріляли село Микільське. Внаслідок ворожого удару постраждав 38-річний місцевий житель. Його доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою", — ідеться у повідомленні.

Нині чоловіка дообстежують медики та надають необхідну допомогу.

Російська армія атакувала Львове та Новоолександрівку в Херсонській області, внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка.