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Через вибух уламків ворожого дрона на Миколаївщині постраждала дитина

Також внаслідок вибуху постраждали троє юнаків.

Через вибух уламків ворожого дрона на Миколаївщині постраждала дитина
Скріншот відео
Фото: ВМС ЗС України

У середу, 23 жовтня, внаслідок детонації уламків ворожого безпілотника у Миколаївській області поранень зазнали четверо людей. Серед постраждалих — неповнолітня дівчина.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Нещасний випадок стався в полі між селами Сухоєланецької територіальної громади. Троє хлопців і неповнолітня дівчина їхали мопедом польовою дорогою. Зупинившись, почули біля себе вибух – у всіх осколкові поранення. Постраждалих госпіталізували до лікарні", – ідеться у повідомленні.

Фахівці встановили, що предмет, який здетонував – залишки від ворожого БпЛА. 

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