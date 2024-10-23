Через вибух уламків ворожого дрона на Миколаївщині постраждала дитина

У середу, 23 жовтня, внаслідок детонації уламків ворожого безпілотника у Миколаївській області поранень зазнали четверо людей. Серед постраждалих — неповнолітня дівчина.

Про це повідомляє ДСНС України.

"Нещасний випадок стався в полі між селами Сухоєланецької територіальної громади. Троє хлопців і неповнолітня дівчина їхали мопедом польовою дорогою. Зупинившись, почули біля себе вибух – у всіх осколкові поранення. Постраждалих госпіталізували до лікарні", – ідеться у повідомленні.

Фахівці встановили, що предмет, який здетонував – залишки від ворожого БпЛА.