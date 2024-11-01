1 листопада у Києві вшанували пам’ять Героя України Дмитра Коцюбайла («Да Вінчі»).
Урочистості відбулися на Аскольдовій могилі, де він похований.
Віддати шану полеглому бійцю у день його народження зібралося майже 400 небайдужих.
Цього ж дня окремий батальйон «Вовки Да Вінчі» повідомив на своїй фейсбук-сторінці, що на Донеччині відбулося урочисте відкриття пам’ятної стели на честь Коцюбайла.
Стелу створив український художник Саша Ком'яхов. Він також є автором візуальної айдентики батальйону, а ще - бойового шеврону підрозділу, який вручав бійцям «Да Вінчі».
- 27-річний Коцюбайло загинув під Бахмутом у березні 2023 року. Молодший лейтенант очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-ої окремої механізованої бригади.
- "Да Вінчі" у 2014 році був важко поранений танковим снарядом у Пісках Донецької області. Після одужання, через три місяці реабілітації повернувся на фронт.
- Указом Президента України Коцюбайлу було присвоєно звання Героя України.