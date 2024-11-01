Урочистості організували на день народження бійця.

Фото: Lb.ua Квіти на могилі Героя України Дмитра Коцюбайла

1 листопада у Києві вшанували пам’ять Героя України Дмитра Коцюбайла («Да Вінчі»).

Урочистості відбулися на Аскольдовій могилі, де він похований.

Віддати шану полеглому бійцю у день його народження зібралося майже 400 небайдужих.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Цього ж дня окремий батальйон «Вовки Да Вінчі» повідомив на своїй фейсбук-сторінці, що на Донеччині відбулося урочисте відкриття пам’ятної стели на честь Коцюбайла.

Стелу створив український художник Саша Ком'яхов. Він також є автором візуальної айдентики батальйону, а ще - бойового шеврону підрозділу, який вручав бійцям «Да Вінчі».