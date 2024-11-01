Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Скільки правди в популярних мемах про те, що тіло починає здавати після 30–40 років? Пояснює біологія
Росіяни вдарили КАБом по Харкову. З трьох жертв двоє – діти, поранені 35 людей (оновлено)
Росіяни вдарили КАБом по Харкову. З трьох жертв двоє – діти, поранені 35 людей (оновлено)
Заброньованих — на аудит
Заброньованих — на аудит
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Мінфін поставив крапку у суперечці, чи треба дитині до 14 років виробляти податковий номер для обслуговування педіатрами
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН
Президент Аргентини звільнив очільницю МЗС за голосування в ООН
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Довга рука для України
Довга рука для України
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
ГоловнаСуспільствоПодії

У Києві вшанували пам’ять Героя України Дмитра «Да Вінчі» Коцюбайла

Урочистості організували на день народження бійця.

Квіти на могилі Героя України Дмитра Коцюбайла
Фото: Lb.ua
Квіти на могилі Героя України Дмитра Коцюбайла

1 листопада у Києві вшанували пам’ять Героя України Дмитра Коцюбайла («Да Вінчі»).

Урочистості відбулися на Аскольдовій могилі, де він похований.

Віддати шану полеглому бійцю у день його народження зібралося майже 400 небайдужих.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Цього ж дня окремий батальйон «Вовки Да Вінчі» повідомив на своїй фейсбук-сторінці, що на Донеччині відбулося урочисте відкриття пам’ятної стели на честь Коцюбайла.

Стелу створив український художник  Саша Ком'яхов. Він також є автором візуальної айдентики батальйону, а ще - бойового шеврону підрозділу, який вручав бійцям «Да Вінчі».

  • 27-річний Коцюбайло загинув під Бахмутом у березні 2023 року.  Молодший лейтенант очолював окремий механізований батальйон "Вовки Да Вінчі" в складі 67-ої окремої механізованої бригади.
  • "Да Вінчі" у 2014 році був важко поранений танковим снарядом у Пісках Донецької області. Після одужання, через три місяці реабілітації повернувся на фронт.
  • Указом Президента України Коцюбайлу було присвоєно звання Героя України.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies