АРМА хоче через Офіс Генпрокурора отримати в управління літаки авіаперевізника «Волга-Дніпро» із РФ

Агентство з розшуку і менеджменту активів направило запит Офісу Генерального прокурора, аби отримати в управління арештовані літаки АН-124-100 «Руслан».
Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.
За її словами, через цей запит почався процес легалізації рішення українського суду щодо передачі АРМА в управління літаків, якими володіє найбільший російський комерційний авіаперевізник «Волга-Дніпро».
«Нагадаю, раніше Нацагентством було розроблено дорожню карту щодо синхронізації законодавчих процедур в Канаді та Німеччині. Мета - отримати результат, а саме виконання рішення суду та можливість управління літаками», - додала Дума.
- У 2022 році Святошинський районний суд Києва арештував 12 транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Дніпро". Заяву до суду направило державне підприємство "Антонов", на цій підставі було відкрито кримінальне провадження.
- З'ясувалося, що Росавіація незаконно надала право компанії, яка входить в групу "Волга-Дніпро", видавати сертифікати льотної придатності на "Руслани".