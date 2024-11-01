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АРМА хоче через Офіс Генпрокурора отримати в управління літаки авіаперевізника «Волга-Дніпро» із РФ

Ідеться про арештовані літаки АН-124-100 «Руслан».

АРМА хоче через Офіс Генпрокурора отримати в управління літаки авіаперевізника «Волга-Дніпро» із РФ
АН-124-100 «Руслан»
Фото: Facebook/Олена Дума

Агентство з розшуку і менеджменту активів направило запит Офісу Генерального прокурора, аби отримати в управління арештовані літаки АН-124-100 «Руслан».

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, через цей запит почався процес легалізації рішення українського суду щодо передачі АРМА в управління літаків, якими володіє найбільший російський комерційний авіаперевізник «Волга-Дніпро».

«Нагадаю, раніше Нацагентством було розроблено дорожню карту щодо синхронізації законодавчих процедур в Канаді та  Німеччині. Мета - отримати результат, а саме виконання рішення суду та можливість управління літаками», - додала Дума.

  • У 2022 році Святошинський районний суд Києва арештував 12 транспортних літаків Ан-124-100 "Руслан" російської авіакомпанії "Волга-Дніпро". Заяву до суду направило державне підприємство "Антонов", на цій підставі було відкрито кримінальне провадження.
  • З'ясувалося, що Росавіація незаконно надала право компанії, яка входить в групу "Волга-Дніпро", видавати сертифікати льотної придатності на "Руслани".
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