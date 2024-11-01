АРМА хоче через Офіс Генпрокурора отримати в управління літаки авіаперевізника «Волга-Дніпро» із РФ

Агентство з розшуку і менеджменту активів направило запит Офісу Генерального прокурора, аби отримати в управління арештовані літаки АН-124-100 «Руслан».

Про це повідомила очільниця АРМА Олена Дума.

За її словами, через цей запит почався процес легалізації рішення українського суду щодо передачі АРМА в управління літаків, якими володіє найбільший російський комерційний авіаперевізник «Волга-Дніпро».

«Нагадаю, раніше Нацагентством було розроблено дорожню карту щодо синхронізації законодавчих процедур в Канаді та Німеччині. Мета - отримати результат, а саме виконання рішення суду та можливість управління літаками», - додала Дума.