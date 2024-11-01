У "Центренерго" заперечили, що за наступного тижня доведеться повертати графіки відключень (уточнено)

Член наглядової ради раніше сказав, що така вірогідність є через похолодання.

У "Центренерго" роз'яснили слова члена наглядової ради Володимира Величка щодо можливого повернення графіків відключень світла наступного тижня. Як пише Інтерфакс-Україна, він сказав, що це можливо через похолодання.

Водночас у компанії назвали це його персональною точкою зору. Також додали, що ситуація в енергосистемі стабільна, а енергетики ПАТ «Центренерго» зробили все можливе, аби забезпечити роботу обладнання в осінньо-зимовий період.

"Голова Наглядової ради компанії Андрій Гота та генеральний директор Євгеній Гаркавий заявляють, що визначення графіків аварійних відключень – це виключна компетенція НЕК «Укренерго». Заява Володимира Величка є його особистою думкою і не відображає позицію компанії", – зазначили у "Центренерго".