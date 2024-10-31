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Глава "Нафтогазу": в Україні активно розпочинається опалювальний сезон

Олексій Чернишов зазначив, що попри всі атаки на газовидобувні об’єкти та масовані обстріли ПСГ у квітні-серпні цього року, Група Нафтогаз накопичила достатньо газу для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2024/2025.

Глава "Нафтогазу": в Україні активно розпочинається опалювальний сезон
Олексій Чернишов
Фото: Олександр Ратушняк

В українських містах активно розпочинається опалювальний сезон. Тепло в оселях – результат злагодженої взаємодії та командної роботи всіх працівників енергетичної галузі, наголосив очільник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов. 

Він зазначив, що попри всі атаки на газовидобувні об’єкти та масовані обстріли ПСГ у квітні-серпні цього року, Група Нафтогаз накопичила достатньо газу для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2024/2025.

“З початку року компанії Групи – Укргазвидобування та Укрнафта – видобули на понад 7% більше газу, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, вдалося відновити видобуток газу Укрнафтобурінням на Сахалінському родовищі”, – зазначив Олексій Чернишов. 

До того ж, за його словами, компанія продовжує закуповувати газ на внутрішньому ринку через Українську енергетичну біржу. 

Під час опалювального сезону 2023/2024 років Україна використала 6,7 млрд куб. м газу з підземних сховищ Укртрансгазу. Цього року Група Нафтогаз розраховує приблизно на такі ж показники. 

Олексій Чернишов також повідомив, що Нафтогаз Трейдинг уклав договори на постачання газу з усіма підприємствами теплокомуненерго, які подали відповідні заявки.

“При цьому ми продовжуємо постачати газ на умовах ПСО, тому ціни на газ для підприємств ТКЕ, виробників електроенергії та населення залишаються незмінними до кінця квітня 2025 року”, – сказав він. 

Очільник Нафтогазу додав, що спеціалісти Газмереж забезпечують розподіл газу та проводять технічне обслуговування мереж у багатоквартирних будинках, щоб газопостачання було безпечним і безперебійним.

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