Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові ФДМ Сенниченку

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитрові Сенниченку.
Як повідомила пресслужба АП, захист підозрюваного хотів оскаржити рішення ВАКС від 7 травня цього року, відповідно до якого Сенниченка заочно відправили під варту.
«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», - повідомила Апеляційна палата.
Справа Сенниченка
- Ексголову ФДМ підозрюють у керівництві злочинною організацією, яка причетна до заволодіння понад 700 млн грн коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».
- У вересні цього року НАБУ і САП оголосили підозру ще односу учаснику схеми.
- Наразі у ній фігурують колишні голова Фонду державного майна, особа наближена до голови ФДМУ (співорганізатор оборудки); перший заступник голови ФДМУ у 2021 році; радник голови ФДМУ; два в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди); в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»; два власники ТОВ – переможця аукціону на АТ «Одеський припортовий завод»; співвласник чеської компанії – покупець продукції АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», а також дві фізичні особи.
- Сенниченко перебуває у міжнародному розшуку.