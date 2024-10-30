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Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові ФДМ Сенниченку

Рішення набрало законної сили і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові ФДМ Сенниченку
Дмитро Сенниченко
Фото: Макс Требухов

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитрові Сенниченку.

Як повідомила пресслужба АП, захист підозрюваного хотів оскаржити рішення ВАКС від 7 травня цього року, відповідно до якого Сенниченка заочно відправили під варту.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», - повідомила Апеляційна палата.

Справа Сенниченка

  • Ексголову ФДМ підозрюють у керівництві злочинною організацією, яка причетна до заволодіння понад 700 млн грн коштів АТ «Одеський припортовий завод» та АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія».
  • У вересні цього року НАБУ і САП оголосили підозру ще односу учаснику схеми.
  • Наразі у ній фігурують колишні голова Фонду державного майна, особа наближена до голови ФДМУ (співорганізатор оборудки); перший заступник голови ФДМУ у 2021 році; радник голови ФДМУ; два в.о. директора АТ «Одеський припортовий завод» (у різні періоди); в.о. керівника АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія»; два власники ТОВ – переможця аукціону на АТ «Одеський припортовий завод»; співвласник чеської компанії – покупець продукції АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія», а також дві фізичні особи.
  • Сенниченко перебуває у міжнародному розшуку.
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