Апеляція ВАКС залишила без змін запобіжний захід ексголові ФДМ Сенниченку

Рішення набрало законної сили і оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід колишньому очільнику Фонду держмайна Дмитрові Сенниченку.

Як повідомила пресслужба АП, захист підозрюваного хотів оскаржити рішення ВАКС від 7 травня цього року, відповідно до якого Сенниченка заочно відправили під варту.

«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», - повідомила Апеляційна палата.

Справа Сенниченка