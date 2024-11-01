Світовий банк профінанасує український бізнес на майже $600 млн

Світовий банк оголосив про початок реалізації в Україні нової програми розвитку приватного сектору на суму 593 мільйони доларів США.
Як йдеться у повідомленні пресслужби Світового банку, ці кошти підтримають 20 тисяч малих та середніх підприємств. Завдяки цьому створять або збережуть щонайменше 40 тисяч робочих місць завдяки програмам підтримки, які запроваджені урядом України після російського вторгнення.
Програма стійкого, інклюзивного та сталого підприємництва (RISE) покращить ефективність державної підтримки підприємств з акцентом на зелену конкурентоспроможність. Відповідатиме завпровадження програми міністерство економіки України.
Фінансування програми складається з 283 мільйонів доларів із трастового фонду ADVANCE Ukraine, який підтримала Японія, 300 мільйонів доларів США від Спеціальної програми Міжнародної асоціації розвитку (МАР) для відновлення України та Молдови та 10 мільйонів доларів США від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).
Фінансування програми орієнтоване на результат, тому залежно від надходження коштів воно може бути збільшене.
- Нещодавно у Світовому банку ухвалили рішення про створення посередницького фонду, що допоможе країнам поза межами Європи долучитися до виділення Україні коштів в рамках програми кредитування під гарантії заморожених російських активів.
- Згодом прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Рада директорів Світового Банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України обсягом щонайменше 10 млрд доларів. Ці гроші спрямують першочергово на зарплати та соціальні видатки.
- Перед цим стало відомо, що Світовий банк підтримає українську освіту на близько $415 млн.