У жовтні держбюджет України отримав $1,4 млрд пільгового зовнішнього фінансування

У жовтні до загального фонду державного бюджету України надійшло близько 1,4 млрд доларів пільгового зовнішнього фінансування.

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Серед донорів:

МВФ – $1,1 млрд;

Канада – $300 млн.

Кошти від Міжнародного валютного фонду наша держава отримала в результаті успішного п’ятого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF). Україна виконала всі структурні маяки, які було передбачено до пʼятого перегляду, та ще два достроково.

Щодо Канади, то фінансова допомога передбачена четвертою додатковою угодою з Оттавою щодо залучення відповідного кредиту. ошти надаються на пільгових умовах: строк 10 років, процентна ставка – 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.

За інформацією Мінфіну, загалом у 2024 році зовнішнє фінансування сягає 25,9 млрд доларів США, із яких гранти – 6,6 млрд.

Від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 99,4 млрд доларів.