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У Молдові триває другий тур президентських виборів

У першому турі, який відбувся 20 жовтня, лідирувала чинна очільниця країни Мая Санду.

У Молдові триває другий тур президентських виборів
Фото: EPA/UPG

У Молдові в сьогодні триває другий тур президентських виборів. На посаду глави держави претендують чинна президентка Мая Санду та кандидат від опозиційної Партії соціалістів Олександр Стояногло, повідомляє Радіо Свободи.

У першому турі виборів, який відбувся 20 жовтня, лідирувала Санду. Вона набрала 42,3% голосів виборців. Стояногло – колишній генеральний прокурор країни – набрав 26% голосів.

Санду виступає за прозахідну орієнтацію країни та підтримує вступ до Євросоюзу. Стояногло підтримує опозиційна проросійська Партія соціалістів. Її лідер, експрезидент країни Ігор Додон не став балотуватися, але закликав своїх прихильників голосувати за Стояногло. Водночас соціалістам не вдалося вмовити жодну іншу партію підтримати свого кандидата.

Як і Додон, Стояногло перебуває під кримінальним переслідуванням у кількох справах. Колишнього президента звинувачують у корупції та державній зраді, колишнього генпрокурора – у корупції та зловживанні владою. Обидва заявляють, що їхні справи політично мотивовані та заведені за власною вказівкою президента Санду. Вона це заперечує.

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Виборчі дільниці відкрилися також і за кордоном. У Росії їх дві, обидві у Москві ‒ у будівлі посольства Молдови. Як повідомляє Молдавська служба Радіо Свобода, зранку туди вже вишикувалася черга. У першому турі президентських виборів у Москві проголосували близько восьми тисяч громадян Молдови.

  • Окрім того, 20 жовтня Молдова проголосувала за вступ до Європейського союзу з невеликою перевагою на референдумі, яка становила лише кілька тисяч голосів на тлі звинувачень у втручанні Росії у процес. 50,3% виборців Молдови підтримали зміну у Конституції, яка передбачає членство в ЄС, а 49,7% виступили проти.
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