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ЦВК Молдови усунув від роботи на дільницях звинувачених у корупції

3 листопада відбудеться другий тур президентських виборів.

ЦВК Молдови усунув від роботи на дільницях звинувачених у корупції
Вибори у Молдові
Фото: EPA/UPG

Очільниця центральної виборчої комісії Молдови Анджела Караман заявила, що особи, звинувачені у причетності до корупційних дій з метою фальсифікації виборів, були усунені від роботи на дільницях під час голосування, яке відбудеться 3 листопада.

Як пише Reuters, своїх місць у комісіях позбулися голови, секретарі та рядові службовці, які потрапили до списків обвинувачених, складених поліцією та прокуратурою. Вони не братимуть участь у процесі організації другого туру президентських виборів, у якому чинній главі держави Маї Санду протистоятиме Александр Стояногло. 

За інформацією влади, втручання у вибори мали на меті змусити близько 300 тисяч громадян Молдови підтримати проросійських кандидатів та не допустити успіху голосування щодо євроінтеграційних норм у конституції країни. Санду набрала 42% голосів, чого не вистачило для перемоги у першому турі. Її опонент мав результат у 26%, що залишає шанси на успіх в разі мобілізації проросійського електорату.  

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