ЦВК Молдови усунув від роботи на дільницях звинувачених у корупції

Очільниця центральної виборчої комісії Молдови Анджела Караман заявила, що особи, звинувачені у причетності до корупційних дій з метою фальсифікації виборів, були усунені від роботи на дільницях під час голосування, яке відбудеться 3 листопада.

Як пише Reuters, своїх місць у комісіях позбулися голови, секретарі та рядові службовці, які потрапили до списків обвинувачених, складених поліцією та прокуратурою. Вони не братимуть участь у процесі організації другого туру президентських виборів, у якому чинній главі держави Маї Санду протистоятиме Александр Стояногло.

За інформацією влади, втручання у вибори мали на меті змусити близько 300 тисяч громадян Молдови підтримати проросійських кандидатів та не допустити успіху голосування щодо євроінтеграційних норм у конституції країни. Санду набрала 42% голосів, чого не вистачило для перемоги у першому турі. Її опонент мав результат у 26%, що залишає шанси на успіх в разі мобілізації проросійського електорату.