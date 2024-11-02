В Естонії буревій знеструмив кілька тисяч домогосподарств, синоптики попереджають про все ще сильний вітер

Станом на 2 листопада в Естонії після буревію знеструмленими були майже сім тисяч домогосподарств, передає ERR.

Синоптики попередили, що хоча зранку у суботу негода вщухла, але сильний вітер все ще буде. Крім того, є ризик слизьких доріг.

У ніч на 2 листопада естонські рятувальники отримали 400 дзвінків, при цьому зазвичай кількість коливається у межах 60-70 за день. Левова частка дзвінків стосувалася надання допомоги потерпілим від буревію. Найбільше викликів припало на захід країни.

Постраждалих немає, однак на дорогах зросла кількість ДТП – автомобілі в’їжджали у повалені дерева у темну пору доби.