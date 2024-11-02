Bloomberg: Партії та союзники витратили майже $15 млрд на передвиборчу кампанію у США

На передвиборчу кампанію у США партії та сюзники витратили близько 14,7 млрд доларів.

Такі дані наводить агенція Bloomberg.

Ці кошти витратили кандидати, партії, комітети політичних дій – від тих, які підтримує, зокрема, Ілон Маск, до нішевих організацій за інтересами.

Загалом налічили 11 тис. "політичних груп".

"Політична система США працює на грошах – і на великих. Через відсутність законодавчих обмежень щодо того, скільки грошей можна витратити на обрання кандидатів до Білого дому та Конгресу, виборці завалені рекламою, текстовими повідомленнями та розсилками, поки республіканці та демократи борються за вплив на глибоко розділений електорат", – зазначили у виданні.

Політична кампанія колишнього президента Дональда Трампа вперше за три його балотування у Білий дім зібрала більше грошей від багатих донорів, ніж від масових пожертвувачів. Супер PAC, які підтримують Трампа, зібрали більше грошей від трьох осіб: Маска, мільярдера Міріам Адельсон та інвестора Тімоті Меллона.

У той час його суперниця Камала Гарріс зібрала великі суми як від багатих прихильників , так і від масових донорів, що дозволило її кампанії витрачати більше, ніж у Трампа, вклавши 875 мільйонів доларів у перегони порівняно з 355 мільйонами доларів для кандидата від Республіканської партії.