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США звинуватили РФ у створенні фейкового відео про голосування у Джоржії

На відео показано начебто вихідця з Гаїті, який стверджує, що неодноразово голосував за Камалу Гарріс.

США звинуватили РФ у створенні фейкового відео про голосування у Джоржії
У Вірджинії розпочалося дострокове особисте голосування на президентських виборах 2024 року
Фото: EPA/UPG

Американські спецслужби звинуватили Росію у створенні та розповсюдженні відео, на якому нібито показано начебто вихідця із Гаїті, який стверджує, що неодноразово голосував в американському штаті Джорджія за демократку Камалу Гарріс.

Про це йдеться у спільній заяві Офісу директора національної розвідки (ODNI), Федерального бюро розслідувань та Агентства кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA), а також у дослідженні ВВС. 

У створенні цього відео спецслужби звинуватили "російських агентів впливу". 

"Це рішення ґрунтується на доступній інформації і попередній діяльності інших російських суб’єктів впливу, включаючи відео та іншу дезінформаційну діяльність", – йдеться у заяві. 

Скріншот відео, яке імовірностворили російські агенти впливу
Фото: Скріншот відео
Скріншот відео, яке імовірностворили російські агенти впливу

Крім цього, американські правоохоронці зазначили, що "російські агенти впливу" також виготовили відео, в якому фальшиво звинуватили особу, пов’язану з кандидатом у президенти від Демократичної партії, в отриманні хабара. 

"Ця російська діяльність є частиною ширших зусиль Москви порушити необґрунтовані питання щодо чесності виборів у США та розпалювати розбіжності серед американців", – наголосили у розвідці і додали, що напередодні виборів і в наступні тижні та місяці після цього очікують, що Росія створить і випустить додатковий медіа-контент, який має на меті підірвати довіру до чесності виборів і розділити американців.

Тим часом у ВВС проаналізували скандальне відео і виявили чіткі ознаки, що воно є підробкою. Зокрема, там використані стокові медіафайли. 

Один із чоловіків на відео демонструє кілька водійських прав на камеру, ймовірно, як посвідчення особи. BBC Verify зробили їх скріншоти та покращили зображення. Адреси, вказані на документах – це адреси земельної ділянки та частина дороги біля заправки, а не домашні. 

Скріншот відео, яке виготовили імовірно російські спецслужби
Фото: Скріншот відео
Скріншот відео, яке виготовили імовірно російські спецслужби

Пошук фотографії в одній із ліцензій показав, що це є стоковим зображенням людини, яке виготовила компанія в Південній Африці.

За даними видання, дослідники з Університету Клемсона заявили, що відео має ознаки російської дезінформаційної операції, відомої як "Шторм-1516".

"Ця історія узгоджується з тим, що ми бачили під час Storm-1516, особливо в останні тижні, оскільки вони зосередилися прямо на виборах у США....Це узгоджується зі стратегією Росії протягом останніх двох виборчих циклів", – зазначили в Університеті. 

Також додали, що "наративний фокус, стиль і виробництво відео" відповідають попереднім зусиллям російської операції, яка пов’язана з організацією під назвою "Російський фонд боротьби з несправедливістю", яку заснував Євген Пригожин, ватажок вагнерівців. 

  • На початку осені у США викрили та зірвали масшабну кампанію російської дезінформації, якою керував офіс Путіна та наближені до нього люди.
  • Вибори президента США відбудуться 5 листопада. 
  • Станом на четвер вже 61,9 мільйона американців взяли участь у волевиявленні. 
  • Згідно з опитуванням The Washington Post, проведеним лише серед тих, хто вже проголосував достроково, відчутну перевагу має Камала Гарріс, яка випереджає Дональда Трампа щонайменше на 19%.
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