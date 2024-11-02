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ЗМІ: громадян Молдови привезли напередодні виборів з Росії безкоштовними автобусами

Джерела у митній та прикордонній службах повідомили, що громадяни Молдови безкоштовно перелетіли літаком з Москви до Стамбула, а звідти продовжили свій шлях автобусом.

ЗМІ: громадян Молдови привезли напередодні виборів з Росії безкоштовними автобусами
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Близько 150 громадян Молдови доставили з Росії до другого туру виборів президента Молдови, який відбудеться у неділю, 3 листопада, передає Укрінформ із посиланням на місцеве видання IPN.

Зазначається, що три автобуси з громадянами Молдови, які повертаються з Російської Федерації, прибули в ніч проти 2 листопада до пункту пропуску Кахул-Оанча.

Джерела у Митній службі та Прикордонній поліції повідомили IPN, що у трьох автобусах було близько 150 осіб, які безкоштовно перелетіли літаком з Москви до Стамбула, а звідти продовжили свій шлях автобусом.

Співрозмовники додають, що в Стамбулі (Туреччина) пасажирів, які безкоштовно прилетіли з Російської Федерації, зустріли три автобуси з молдовськими номерами, які попрямували до Болгарії.

Там пасажирів пересадили у три інші автобуси, що належать болгарській компанії, на яких вони прибули на прикордонний перехід Кахул-Оанча.

Поговоривши з пасажирами, співробітники митниці встановили, що ні за авіапереліт, ні за автотранспорт вони не платили.

У Російській Федерації їм було сказано: безкоштовний транспорт організований для громадян, які бажають повернутися додому, щоб узяти участь у другому турі президентських виборів.

  • За результатами першого туру чинна президентка Майя Санду отримала 42,49% голосів виборців, а висуванець Соціалістичної партії Молдови, колишній генпрокурор республіки Олександр Стояногло – 26,95%.
  • Тим часом громадяни Молдови отримують масові погрози вбивством перед виборами. Відповідну заяву зробив глава молдовського уряду Дорін Речан.
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