ЗМІ: громадян Молдови привезли напередодні виборів з Росії безкоштовними автобусами

Джерела у митній та прикордонній службах повідомили, що громадяни Молдови безкоштовно перелетіли літаком з Москви до Стамбула, а звідти продовжили свій шлях автобусом.

Близько 150 громадян Молдови доставили з Росії до другого туру виборів президента Молдови, який відбудеться у неділю, 3 листопада, передає Укрінформ із посиланням на місцеве видання IPN.

Зазначається, що три автобуси з громадянами Молдови, які повертаються з Російської Федерації, прибули в ніч проти 2 листопада до пункту пропуску Кахул-Оанча.

Джерела у Митній службі та Прикордонній поліції повідомили IPN, що у трьох автобусах було близько 150 осіб, які безкоштовно перелетіли літаком з Москви до Стамбула, а звідти продовжили свій шлях автобусом.

Співрозмовники додають, що в Стамбулі (Туреччина) пасажирів, які безкоштовно прилетіли з Російської Федерації, зустріли три автобуси з молдовськими номерами, які попрямували до Болгарії.

Там пасажирів пересадили у три інші автобуси, що належать болгарській компанії, на яких вони прибули на прикордонний перехід Кахул-Оанча.

Поговоривши з пасажирами, співробітники митниці встановили, що ні за авіапереліт, ні за автотранспорт вони не платили.

У Російській Федерації їм було сказано: безкоштовний транспорт організований для громадян, які бажають повернутися додому, щоб узяти участь у другому турі президентських виборів.