Ізраїльські спецпризначенці заявили про захоплення важливого оперативника “Хезболли”

Ізраїльські військові заявили про захоплення високопоставленого оперативника “Хезболли” під час десантного рейду сил спеціального призначення на півночі Лівану, повідомляє CNN з посиланням на джерело серед чиновникі.

Йдеться, що члени елітного загону “Shayetet 13” захопили ймовірного бойовика угруповання після висадки на узбережжі міста Батрун, а потім доставили його на катері на територію Ізраїлю.

Чиновник додав, що справою захопленого оперативника зараз займається розвідувальний підрозділ Армії оборони Ізраїлю № 504.

Ізраїльський Shayetet 13, який діє з військово-морської бази Атліт на північному середземноморському узбережжі Ізраїлю, іноді порівнюють з американськими морськими котиками. Військові ЦАХАЛу раніше розповідали CNN, що Shayetet 13 виконує роль “стратегічної диверсійної діяльності на лінії противника, включно зі пошкодженням життєво важливих структур під час війни та морських портів противника”.

The Times of Israel пише, що йдеться про оперативника "Хезболли" Імада Амхаза, який ЦАХАЛ вважає “важливим джерелом знань” у військово-морських силах терористичної групи. Видання зазначає, що десант “Shayetet 13” прибув з моря та здійснив наліт на шале на узбережжі Батруна, на південь від Тріполі. Амхаза вивели з будівлі спецназівці.

Уряд Лівану заявив, що його служби безпеки розслідують “інцидент, що стався в районі Батруна”, пише Укрінформ. “Хезболла” оприлюднила заяву, в якій йдеться про інцидент “сіоністської агресії в районі Батруна”, але не надала подальших подробиць.