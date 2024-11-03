Ветеранів і осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування українських територій
Ветеранів і осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування українських територій
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Герой України Євген (Адам) Межевікін: «Танки і далі залишаться технікою, яка може вирішити результат бою»
Герой України Євген (Адам) Межевікін: «Танки і далі залишаться технікою, яка може вирішити результат бою»
Уламки російських дронів впали у шести районах столиці, є постраждалі (оновлено)
Уламки російських дронів впали у шести районах столиці, є постраждалі (оновлено)
«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
ГоловнаСвіт

Ізраїльські спецпризначенці заявили про захоплення важливого оперативника “Хезболли”

Члени елітного загону “Shayetet 13” захопили Імада Амхаза.

Ізраїльські спецпризначенці заявили про захоплення важливого оперативника “Хезболли”
Оперативник "Хезболли" Імад Амхаз
Фото: ЦАХАЛ

Ізраїльські військові заявили про захоплення високопоставленого оперативника “Хезболли” під час десантного рейду сил спеціального призначення на півночі Лівану, повідомляє CNN з посиланням на джерело серед чиновникі.

Йдеться, що члени елітного загону “Shayetet 13” захопили ймовірного бойовика угруповання після висадки на узбережжі міста Батрун, а потім доставили його на катері на територію Ізраїлю.

Чиновник додав, що справою захопленого оперативника зараз займається розвідувальний підрозділ Армії оборони Ізраїлю № 504.

Ізраїльський Shayetet 13, який діє з військово-морської бази Атліт на північному середземноморському узбережжі Ізраїлю, іноді порівнюють з американськими морськими котиками. Військові ЦАХАЛу раніше розповідали CNN, що Shayetet 13 виконує роль “стратегічної диверсійної діяльності на лінії противника, включно зі пошкодженням життєво важливих структур під час війни та морських портів противника”.

Підписуйтесь на наш Google News

The Times of Israel пише, що йдеться про оперативника "Хезболли" Імада Амхаза, який ЦАХАЛ вважає “важливим джерелом знань” у військово-морських силах терористичної групи. Видання зазначає, що десант “Shayetet 13” прибув з моря та здійснив наліт на шале на узбережжі Батруна, на південь від Тріполі. Амхаза вивели з будівлі спецназівці.

Уряд Лівану заявив, що його служби безпеки розслідують “інцидент, що стався в районі Батруна”, пише Укрінформ. “Хезболла” оприлюднила заяву, в якій йдеться про інцидент “сіоністської агресії в районі Батруна”, але не надала подальших подробиць.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies