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США профінансували 800 мобільних вогневих груп Нацгвардії та прикордонників, - посол

Із початку року ці мобільні групи збили понад 200 російських дронів. 

США профінансували 800 мобільних вогневих груп Нацгвардії та прикордонників, - посол
Мобільна бригада ППО на Київщині
Фото: Макс Требухов

Державний департамент Сполучених Штатів Америки профінансував 800 українських мобільних вогневих груп Національної гвардії та Державної прикордонної служби. 

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Мобільні вогневі групи Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей та критичну інфраструктуру від нападу з боку Росії. Пишаюся тим, що Бюро Державного департаменту з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності профінансувало 800 таких груп", - йдеться в повідомленні.

Брінк також зазначила, що з 1 січня 2024 року ці мобільні групи збили понад 200 російських дронів. 

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