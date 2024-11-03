США профінансували 800 мобільних вогневих груп Нацгвардії та прикордонників, - посол

Державний департамент Сполучених Штатів Америки профінансував 800 українських мобільних вогневих груп Національної гвардії та Державної прикордонної служби.
Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.
"Мобільні вогневі групи Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей та критичну інфраструктуру від нападу з боку Росії. Пишаюся тим, що Бюро Державного департаменту з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності профінансувало 800 таких груп", - йдеться в повідомленні.
Брінк також зазначила, що з 1 січня 2024 року ці мобільні групи збили понад 200 російських дронів.
- У лютому минулого року року в Києві створили мобільні вогневі групи, які можуть збивати ворожі дрони-камікадзе, ракети та інші повітряні цілі. Вогневі позиції для мобільних груп визначені так, щоб екіпаж якнайшвидше прибув на місце. Підготовка екіпажу до бою займає не більше однієї хвилини. Під час масованої атаки росіян 25 листопада минулого року близько 40% безпілотників збили саме мобільні вогневі групи.
- У лютому президент Зеленський заявив, що в Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп.