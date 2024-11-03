США профінансували 800 мобільних вогневих груп Нацгвардії та прикордонників, - посол

Із початку року ці мобільні групи збили понад 200 російських дронів.

Державний департамент Сполучених Штатів Америки профінансував 800 українських мобільних вогневих груп Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Про це повідомила посол США в Україні Бріджит Брінк.

"Мобільні вогневі групи Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України рятують життя своєю успішною роботою, захищаючи людей та критичну інфраструктуру від нападу з боку Росії. Пишаюся тим, що Бюро Державного департаменту з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронної діяльності профінансувало 800 таких груп", - йдеться в повідомленні.

Брінк також зазначила, що з 1 січня 2024 року ці мобільні групи збили понад 200 російських дронів.