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Зеленський привітав захисників з Днем інженерних військ України

"Створення необхідних умов для бойових операцій, підтримка руху наших підрозділів – лише частина завдань, які виконують наші інженерні війська".

Зеленський привітав захисників з Днем інженерних військ України
Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський привітав захисників з Днем інженерних військ України.

“Захист позицій наших воїнів, створення необхідних умов для бойових операцій, підтримка руху наших підрозділів – лише частина завдань, які виконують наші інженерні війська. Воїни, які багато в чому закладають основу таких потрібних Україні результатів на фронті”, ‒ зазначив він.

Президент подякував воїнам за фаховість і хоробрість, які допомагають Україні, усім нашим Силам оборони та безпеки знищувати окупанта і зберігати позиції нашої держави. 

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Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

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