Четверо людей поранені через вчорашні ворожі обстріли Херсонської області

Окупанти цілили по будинках і цивільній інфраструктурі.

Учора через удари росіян в Херсонській області поранені четверо людей. Окупанти били по Антонівці, Дудчанах, Білозерці, Чорнобаївці, Томариному, Шляховому, Комишанах, Дніпровському, Бериславу, Зарічному, Львовому та Херсону.

Внаслідок обстрілів пошкоджено, зокрема, житлові будинки. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"російські військові поцілили в освітній та медичний заклади, зупинку громадського транспорту; в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 3 багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід та приватні автомобілі", – сказав він.

Окрім того, вночі над областю збили один російський БпЛА типу Shahed.