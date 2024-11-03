Головне за неділю, 3 листопада: вибухи в Харкові, наслідки атаки дронів на Київ

Бойові дії на Донеччині, 110 бойових зіткнень, ворожі обстріли, вибори в Молдові. Яким запам’ятається 984-й день повномасштабної війни.

Унаслідок російської атаки цієї ночі від уламків збитих російських безпілотників пошкоджено корпус Інституту журналістики Київського національного університету ім. Т. Шевченка.

На сайті вишу зазначено, що з 4 листопада по 9 листопада заняття проводитимуться дистанційно.

Також унаслідок падіння уламків пошкоджено будівлю навчально-наукового Інституту міжнародних відносин КНУ та гуртожиток № 24.

"Друзі, непростий день для родини Шевченкового університету. Вранці 3 листопада Навчально-науковий інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, Навчально-науковий інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка та 24-ий гуртожиток постраждали внаслідок падіння уламків російських дронів. Обійшлося без людських жертв. Згуртованою толокою викладачів, студентів, співробітників та усіх небайдужих вдалося прибрати постраждалі приміщення від уламків скла. Дякуємо всім за відчуття єдності у скрутну хвилину! Вистоїмо!" - йдеться в повідомленні закладу.

Підтримати ННІ міжнародних відносин, ННІ журналістики можна за реквізитами:

Найменування отримувача: ГО СПІЛКА ВИПУСКНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ ШЕВЧЕНКА

Код отримувача: 45535522

Рахунок отримувача: UA743052990000026001036717994

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Призначення платежу: Відновлення корпусу ІМВ/ІЖ та гуртожитку 24

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 16:00 3 листопада ворог 110 разів атакував позиції Сил оборони.

Найбільш активно діє на Курахівському та Покровському напрямках, де провів більш ніж половину від усіх атак.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 3 листопада – в новині.

У Харкові пролунало декілька вибухів. Напередодні військові попереджали про активність ворожої авіації та пуск керованих авіабомб.

Мер міста Ігор Терехов повідомив, що попередньо, один КАБ завдав удару по Харкову, решта - по близькому передмісті.

Інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється.

"Приліт по Харкову стався у лісосмузі. Цього разу, на щастя, без постраждалих та руйнувань", - додав пізніше Терехов.

У Молдові о 21:00 (збігається з київським часом) закрилася більша частина виборчих дільниць – за винятком тих, де через черги голосування було продовжене.

За даними ЦВК, станом на 21:20 проголосували 54,12% виборців, число громадян Молдови, які взяли участь у другому турі виборів президента, наближається до 1,7 мільйона.

Президентка Молдови Мая Санду, яка балотується на новий термін, подякувала співгромадянам за активність і закликала тих, хто ще може проголосувати за кордоном, зробити це.

Громадяни Молдови, які живуть за кордоном, голосують у 37 країнах світу, де відкрили 234 виборчі дільниці. Вони обирають між чинним президентом, проєвропейською кандидаткою від партії "Дія та солідарність" Маєю Санду та колишнім генпрокурором, кандидатом від Партії соціалістів Олександром Стояногло.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!