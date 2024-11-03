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Партизани знайшли запасний командний пункт Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі

Там зафіксували військових, техніку, блокпост, замаскований БТР неподалік та озброєні патрулі.

Партизани знайшли запасний командний пункт Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі
командний пункт Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі
Фото: АТЕШ

В окупованому Севастополі росіяни почали використовувати раніше занедбаний запасний командний пункт Чорноморського флоту, облаштували там фортифікації та виставили патрулі.

Про це повідомляє партизанський рух АТЕШ. 

"Агенти «АТЕШ» розвідали запасний командний пункт ЧФ, відомий як «Об'єкт № 221» та «Алсу-2». Цей об'єкт почав будуватися ще 1977 року, але так і не був добудований і багато років залишався покинутим", - йдеться у повідомленні.

Партизани зафіксували військових, техніку, блокпост, замаскований БТР неподалік та озброєні патрулі. Навколо було вирубано ліс, щоб стало складніше непомітно наближатися до об'єкта. Крім того, росіяни викопали траншеї як додаткову фортифікацію. 

Координати блокпоста - 44.51812, 33.70264. В АТЕШ зауважили, що розвідані дані підтверджують, що загарбники використовують цей командний пункт, тож він стає законною метою для знищення.

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