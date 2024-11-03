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На Хмельниччині через атаку дронів пошкоджено житловий будинок

Сили ППО знищили в регіоні чотири дрони ворога.

На Хмельниччині через атаку дронів пошкоджено житловий будинок
Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін
Фото: politanaliz.com.ua

У Хмельницькій області внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено житловий будинок і гаражі.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

“Унаслідок сьогоднішньої нічної атаки в Хмельницькій області пошкоджено житловий будинок та гаражі. Головне, що люди не постраждали”, ‒ написав він.

За словами Тюріна, під час повітряної тривоги на території області сили ППО знищили чотири російські “шахеди”.

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Внаслідок атаки дронів загорілося господарське приміщення, пожежу вже ліквідовано.

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