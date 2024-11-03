На Хмельниччині через атаку дронів пошкоджено житловий будинок

У Хмельницькій області внаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено житловий будинок і гаражі.
Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.
“Унаслідок сьогоднішньої нічної атаки в Хмельницькій області пошкоджено житловий будинок та гаражі. Головне, що люди не постраждали”, ‒ написав він.
За словами Тюріна, під час повітряної тривоги на території області сили ППО знищили чотири російські “шахеди”.
Внаслідок атаки дронів загорілося господарське приміщення, пожежу вже ліквідовано.
- 2 листопада у Хмельницькій області сили ППО збили два російські дрони, унаслідок атаки пошкоджено елеватор.