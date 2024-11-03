«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
«Бунт» в УПЦ МП: «геть від Москви» чи «випускання пари»?
Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ
Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Уламки російських дронів впали у шести районах столиці, є постраждалі (оновлено)
Уламки російських дронів впали у шести районах столиці, є постраждалі (оновлено)
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
Ветеранів і осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування українських територій
Ветеранів і осіб з інвалідністю залучатимуть до очищення й розмінування українських територій
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок російських обстрілів на Київщині пошкоджено 5 приватних будинків та чотири квартири

Інформації про постраждалих немає.

Унаслідок російських обстрілів на Київщині пошкоджено 5 приватних будинків та чотири квартири

Унаслідок російських обстрілів у Київській області пошкоджені будинки та автомобілі, повідомили у Національній поліції.

Станом на ранок у декількох районах пошкоджено три автомобілі, пʼять приватних будинків, паркани, чотири квартири, а також гаражне, складське та офісне приміщення. 

Інформації про постраждалих немає.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Як інформують у ДСНС, у селі Софіївська Борщагівка сталося загоряння легкового автомобіля.

У селі Здорівка Обухівського району ліквідовано загоряння двоповерхового житлового будинку на площі 100 кв. м.

У селі Нижча Дубечня рятувальниками ліквідовано пожежу покрівлі господарчої споруди.

Також ліквідовано загоряння лісової підстилки у Вишгородському, Обухівському та Фастівському районах.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies