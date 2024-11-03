Інформації про постраждалих немає.

Унаслідок російських обстрілів у Київській області пошкоджені будинки та автомобілі, повідомили у Національній поліції.

Станом на ранок у декількох районах пошкоджено три автомобілі, пʼять приватних будинків, паркани, чотири квартири, а також гаражне, складське та офісне приміщення.

Інформації про постраждалих немає.

Як інформують у ДСНС, у селі Софіївська Борщагівка сталося загоряння легкового автомобіля.

У селі Здорівка Обухівського району ліквідовано загоряння двоповерхового житлового будинку на площі 100 кв. м.

У селі Нижча Дубечня рятувальниками ліквідовано пожежу покрівлі господарчої споруди.

Також ліквідовано загоряння лісової підстилки у Вишгородському, Обухівському та Фастівському районах.