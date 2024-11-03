Унаслідок російських обстрілів у Київській області пошкоджені будинки та автомобілі, повідомили у Національній поліції.
Станом на ранок у декількох районах пошкоджено три автомобілі, пʼять приватних будинків, паркани, чотири квартири, а також гаражне, складське та офісне приміщення.
Інформації про постраждалих немає.
Як інформують у ДСНС, у селі Софіївська Борщагівка сталося загоряння легкового автомобіля.
У селі Здорівка Обухівського району ліквідовано загоряння двоповерхового житлового будинку на площі 100 кв. м.
У селі Нижча Дубечня рятувальниками ліквідовано пожежу покрівлі господарчої споруди.
Також ліквідовано загоряння лісової підстилки у Вишгородському, Обухівському та Фастівському районах.