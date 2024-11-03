Росіяни втратили ще 1410 військових, 12 танків і 10 артсистем

З 24 лютого 2024 року втрати особового складу російської армії орієнтовно склали 699 090 осіб.

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З 24 лютого 2024 року втрати особового складу російської армії орієнтовно склали 699 090 осіб, за останню добу ЗСУ ліквідували 1410 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також українські захисники знищили ще 12 танків РФ (загалом 9182), 36 бойових броньованих машин (18 523) та 10 артилерійських систем (20 086).

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