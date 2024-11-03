Росіяни втратили ще 1410 військових, 12 танків і 10 артсистем

З 24 лютого 2024 року втрати особового складу російської армії орієнтовно склали 699 090 осіб, за останню добу ЗСУ ліквідували 1410 окупантів.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.
Також українські захисники знищили ще 12 танків РФ (загалом 9182), 36 бойових броньованих машин (18 523) та 10 артилерійських систем (20 086).
Інші втрати ворога:
- РСЗВ – 1244 (+0),
- засоби ППО ‒ 994 (+0),
- літаків – 369(+0),
- гелікоптери – 329 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18187 (+70),
- крилаті ракети ‒ 2629 (+1),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0),
- підводні човни ‒ 1 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 28160 (+46),
- спеціальна техніка ‒ 3584 (+1).