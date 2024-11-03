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Росіяни втратили ще 1410 військових, 12 танків і 10 артсистем

З 24 лютого 2024 року втрати особового складу російської армії орієнтовно склали 699 090 осіб.

Росіяни втратили ще 1410 військових, 12 танків і 10 артсистем
3-й полк ССО ім. Святослава Хороброго (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ССО

З 24 лютого 2024 року втрати особового складу російської армії орієнтовно склали 699 090 осіб, за останню добу ЗСУ ліквідували 1410 окупантів.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

Також українські захисники знищили ще 12 танків РФ (загалом 9182), 36 бойових броньованих машин (18 523) та 10 артилерійських систем (20 086).

Інші втрати ворога:

  • РСЗВ – 1244 (+0),
  • засоби ППО ‒ 994 (+0),
  • літаків – 369(+0),
  • гелікоптери – 329 (+0),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 18187 (+70),
  • крилаті ракети ‒ 2629 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0),
  • підводні човни ‒ 1 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 28160 (+46),
  • спеціальна техніка ‒ 3584 (+1).

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