Внаслідок обстрілу залізниці на Дніпропетровщині пошкоджено вокзал і поранено працівницю

Внаслідок ворожого обстрілу залізничної станції на Дніпропетровщині було поранено працівницю залізниці, пошкоджено віконне скління станції та покрівлю технічних приміщень. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці.

Потерпілій надали необхідну допомогу, її життю нічого не загрожує.

Через часткове пошкодження залізничної інфраструктури приміський поїзд затримався на 40 хвилин.

Залізничники вже ліквідували наслідки обстрілу. Поїзди рухаються за графіком.

Раніше сьогодні очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак про ворожу атаку на інфраструктуру у Дніпровському районі. Він не зазначив, про яку саме інфраструктуру йдеться. За його даними, постраждали 8 людей, у тому числі двоє дітей.