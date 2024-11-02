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Внаслідок обстрілу залізниці на Дніпропетровщині пошкоджено вокзал і поранено працівницю

Також пошкоджень зазнали технічні приміщення станції.

Внаслідок обстрілу залізниці на Дніпропетровщині пошкоджено вокзал і поранено працівницю
Ілюстративне фото
Фото: Укрзалізниця

Внаслідок ворожого обстрілу залізничної станції на Дніпропетровщині було поранено працівницю залізниці, пошкоджено віконне скління станції та покрівлю технічних приміщень. Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці. 

Потерпілій надали необхідну допомогу, її життю нічого не загрожує.

Через часткове пошкодження залізничної інфраструктури приміський поїзд затримався на 40 хвилин.

Залізничники вже ліквідували наслідки обстрілу. Поїзди рухаються за графіком.

Раніше сьогодні очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак про ворожу атаку на інфраструктуру у Дніпровському районі. Він не зазначив, про яку саме інфраструктуру йдеться. За його даними, постраждали 8 людей, у тому числі двоє дітей.

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