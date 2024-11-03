Deep State: ворог окупував Курахівку і Шахтарське

Окрім того, противник відновив положення біля Шептухівки в Кореневському районі Курської області РФ.

Ворог також просунувся біля Максимільянівки (Покровський район), Вербового (Пологівський район Запорізької області), Новоселідівки (Покровський район), у Вовченці (Покровський район) та Максимівці (Волноваський район).

Окрім того, противник відновив положення біля Шептухівки на Курщині.

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