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Deep State: ворог окупував Курахівку і Шахтарське

Окрім того, противник відновив положення біля Шептухівки на Курщині.

Deep State: ворог окупував Курахівку і Шахтарське
Ілюстративне фото
Фото: t.me/VadymFilashkin

Російська армія окупувала село Курахівка Покровського району та село Шахтарське Волноваського району Донецької області, повідомили аналітики Deep State.

Ворог також просунувся біля Максимільянівки (Покровський район), Вербового (Пологівський район Запорізької області), Новоселідівки (Покровський район), у Вовченці (Покровський район) та Максимівці (Волноваський район).

Окрім того, противник відновив положення біля Шептухівки в Кореневському районі Курської області РФ.

Фото: deepstatemap.live

  • Росія продовжує просування на Покровському і Курахівському напрямках, які протягом тривалого часу є найважчими за кількістю боїв. Ворог прагне захопити Покровськ.
  • Як повідомили у Генштабі, минулої доби на Покровському напрямку наші захисники зупинили 23 наступальні дії агресора у бік населених пунктів Миколаївка, Промінь, Крутий Яр, Селидове, Суха Балка, Миролюбівка, Сухий Яр, Крутий Яр та Новогродівка.
  • На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 51 атаку. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Іллінка, Новоселидівка, Новодмитрівка, Гостре, Максимільянівка, Антонівка, Костянтинівка, Кремінна Балка та Катеринівка.
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