Через російські обстріли постраждала херсонка, а мешканець області підірвався на міні

Унаслідок російських лікарів до лікарні шпиталізували літню мешканку Херсона, повідомили в обласній військовій адміністрації.
Близько 01:00 окупанти атакували Центральний район Херсона. Мінно-вибухову травму та контузію отримала 70-річна жінка.
Нині лікарі її дообстежують та надають необхідну допомогу.
Окрім того, у селищі Дніпровське на вибухівці підірвався місцевий житель. 50-річний чоловік натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму, контузію та травматичну ампутацію ноги.
Потерпілого доправили до лікарні. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу.
- Вчора вранці через російських обстріл постраждав житель Херсонщини. 43-річний житель селища Інженерне отримав мінно-вибухову травму.
- Також близько дев’ятої години ранку російська армія вдарила з артилерії по Зеленівці Херсонської області. Поранені троє дітей та жінка, ще одна жінка загинула.