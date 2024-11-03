Через російські обстріли постраждала херсонка, а мешканець області підірвався на міні

Унаслідок російських лікарів до лікарні шпиталізували літню мешканку Херсона, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Близько 01:00 окупанти атакували Центральний район Херсона. Мінно-вибухову травму та контузію отримала 70-річна жінка.

Нині лікарі її дообстежують та надають необхідну допомогу.

Окрім того, у селищі Дніпровське на вибухівці підірвався місцевий житель. 50-річний чоловік натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму, контузію та травматичну ампутацію ноги.

Потерпілого доправили до лікарні. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу.