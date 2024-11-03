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Через російські обстріли постраждала херсонка, а мешканець області підірвався на міні

Чоловіку ампутували ногу.

Через російські обстріли постраждала херсонка, а мешканець області підірвався на міні

Унаслідок російських лікарів до лікарні шпиталізували літню мешканку Херсона, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Близько 01:00 окупанти атакували Центральний район Херсона. Мінно-вибухову травму та контузію отримала 70-річна жінка. 

Нині лікарі її дообстежують та надають необхідну допомогу.

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Окрім того, у селищі Дніпровське на вибухівці підірвався місцевий житель. 50-річний чоловік натрапив на протипіхотну міну. Внаслідок детонації він дістав вибухову травму, контузію та травматичну ампутацію ноги. 

Потерпілого доправили до лікарні. Нині медики надають йому всю необхідну допомогу.

  • Вчора вранці через російських обстріл постраждав житель Херсонщини. 43-річний житель селища Інженерне отримав мінно-вибухову травму.
  • Також близько дев’ятої години ранку російська армія вдарила з артилерії по Зеленівці Херсонської області. Поранені троє дітей та жінка, ще одна жінка загинула. 
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