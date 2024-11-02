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ОВА: із серпня Росія здійснила майже 7 тисяч атак дронами по Херсонщині

Через ворожі безпілотники й міни загинули 133 особи, ще 1350 поранені.

ОВА: із серпня Росія здійснила майже 7 тисяч атак дронами по Херсонщині
Керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін
Фото: Олександр Прокудін/Telegram

Із серпня 2024 року російські окупаційні війська здійснили майже 7000 атак безпілотників у Херсонській області.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін у коментарі Washington Post.

Уряд надає військовим обладнання для радіоелектронної боротьби, щоб допомогти у боротьбі із цією проблемою, додав очільник області.

Із липня по жовтень безпілотники і міни вбили 133 людей, поранили 1350.

Машини швидкої допомоги є високопріоритетною ціллю для ворога. Крім них окупанти полюють на міські автобуси й цивільні автомобілі, повідомив волонтер із гуманітарної групи Global Empowerment Mission Євген П'ятак. Також росіяни атакують пожежні машини, які прибувають на місця обстрілів.

Жителі Херсона скаржаться, що рсоіяни за допомогою безпілотників засипають усю територію обласного центру невеликими протипіхотними мінами-«пелюстками». 

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