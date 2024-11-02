Із 2022 року від системи "Шлях" відключили 223 перевізників

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України та введення воєнного стану від системи "Шлях" відключили 223 перевізників.

Такі дані навели у ДПСУ.

"Оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби активно протидіють кримінальним правопорушенням на кордоні, більшість з яких зараз пов’язана з нелегальними схемами виїзду з України чоловіків призовного віку", – йдеться у повідомленні.

З початку введення воєнного стану в нелегальних схемах використовувалася система «Шлях». За такими схемами чоловіки виїжджали за межі України як водії та не поверталися в Україну.

"За порушення військовозобов’язаними правил перетинання державного кордону Укртрансбезпека від початку повномасштабного вторгнення в Україну відключила від Системи «Шлях» 223 перевізника, з них 202 ліцензіатів виключили за матеріалами Державної прикордонної служби України", – зазначили прикордонники.

Лише з початку 2024 року до правоохоронних органів ДПСУ направила понад 2 тисячі повідомлень про виявлення ознак правопорушень, передбачених, зокрема, кримінальними статтями 332, 358 ККУ, які пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон, підробленням документів.

За цими статтями ККУ розпочато майже 1 500 кримінальних проваджень, понад 1700 особам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Судами винесено більше 220 обвинувальних вироків, з них майже 100 пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон.