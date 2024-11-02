Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Ляшко: за рік перевірок МСЕК почали підлаштовуватися: робили "ідеальні" документи, оскільки перевіряли саме їх
Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ
Уряд надав Командувачу Сил ТрО додаткові повноваження щодо утворення та ліквідації ДФТГ
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Одеський лист до ЮНЕСКО: «зрада» чи «турбота про місто»
Життя і смерть на Салтівці: як меморіалізувати воєнний досвід харківців
Життя і смерть на Салтівці: як меморіалізувати воєнний досвід харківців
СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
СБУ заявила про ліквідацію ще 4 “схем для ухилянтів”. Серед затриманих – посадовці МСЕК та ВЛК
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Ветеран і адвокат Найєм: "Якби до мене звернулись СЗЧ-шники, як Гнезділов, я не прийняв би"
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
Перед початком Курської операції Україна просила партнерів допомогти протистояти наступу Росії на Харків, але вони відмовили
«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
«Ми про реформу чи про зміну вивіски?» — Віктор Ляшко про зміни в МСЕК
Довга рука для України
Довга рука для України
ГоловнаСуспільствоЖиття

Із 2022 року від системи "Шлях" відключили 223 перевізників

Причиною відключення називають порушення правил перетину кордону військовозобов'язаними.

Із 2022 року від системи "Шлях" відключили 223 перевізників
Вантажівка на кордоні, фото ілюстративне
Фото: ДПСУ

Від початку повномасштабного вторгнення Росії до України та введення воєнного стану від системи "Шлях" відключили 223 перевізників.

Такі дані навели у ДПСУ. 

"Оперативно-розшукові підрозділи Держприкордонслужби активно протидіють кримінальним правопорушенням на кордоні, більшість з яких зараз пов’язана з нелегальними схемами виїзду з України чоловіків призовного віку", – йдеться у повідомленні. 

З початку введення воєнного стану в нелегальних схемах використовувалася система «Шлях». За такими схемами чоловіки виїжджали за межі України як водії та не поверталися в Україну. 

"За порушення військовозобов’язаними правил перетинання державного кордону Укртрансбезпека від початку повномасштабного вторгнення в Україну відключила від Системи «Шлях» 223 перевізника, з них 202 ліцензіатів виключили за матеріалами Державної прикордонної служби України", – зазначили прикордонники. 

Лише з початку 2024 року до правоохоронних органів ДПСУ направила понад 2 тисячі повідомлень про виявлення ознак правопорушень, передбачених, зокрема, кримінальними статтями 332, 358 ККУ, які пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон, підробленням документів.

За цими статтями ККУ розпочато майже 1 500 кримінальних проваджень, понад 1700 особам оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Судами винесено більше 220 обвинувальних вироків, з них майже 100 пов’язані з незаконним переправленням осіб через кордон.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies