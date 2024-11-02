Головне за ніч та ранок суботи, 2 листопада: атака дронів на Київ, 145 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 145 бойових зіткнень, бої на Покровському та Курахівському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, вибухи в Криму.

Президент України Володимир Зеленський у зверненні, оприлюдненому на сайті офіційного інтернет-представництва глави держави, розкритикував демократичні країни за пасивну позицію щодо загрози з боку Північної Кореї.

За його словами, "світ просто спостерігає", коли КНДР випробовує балістичну ядерну ракету, робить якіснішу артилерію та вчиться сучасної війни. Українцям доведеться захищатися від тисяч солдатів, які вже перебувають неподалік кордону, "а світ знову буде спостерігати".

Зеленський також дорікнув Америці, Британії та Німеччини тим, що "замість такої необхідної далекобійності", яка б дозволила ударити превентивно по майданчиках, де накопичуються солдати з КНДР, партнери "просто чекають, поки ще й північнокорейські військові завдаватимуть ударів по українцях".

"Треба діяти. Треба, щоб слова про неприпустимість ескалації та розширення війни збігалися з діями", - підсумував Президент, звертаючись до партнерів.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що загалом минулої доби зафіксовано 145 боєзіткнень, найбільше – на Курахівському та Покровському напрямках.

Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Селідового та Променя. Там захисники відбили 16 атак.

Ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну радіолокаційну станцію, один засіб ППО, три райони зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, один склад з БпЛА та ще один пункт управління загарбників.

Триває операція у Курській області.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1270 окупантів. Від початку вторгнення російська армія втратила близько 697 680 солдатів.

Про інші втрати ворога – в новині.

Унаслідок атаки дронів збройних сил РФ по Києву зафіксували падіння уламків у шести районах столиці: Соломʼянському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському. Є постраждалі, зокрема і правоохоронець.

Про це повідомив мер міста Віталій Кличко, у КМВА та в ДСНС.

БпЛА збройних сил РФ заходили на місто групами, перед Києвом розділялися на поодинокі цілі і атакували на надмалих висотах для ускладнення роботи ППО. Повітряна тривога в Києві тривала понад 5 годин.

Силами та засобами усіх складових Сил Оборони всі безпілотники, які загрожували місту, були знешкоджені.

Подробиці – в новині.

У тимчасово окупованому Криму вночі було оголошено повітряну тривогу через балістичну загрозу. За повідомленнями місцевих у мережі, працювала протиповітряна оборона росіян.

Вибухи було чути у Джанкойському районі. У селі Азовське помічені яскраві спалахи. Окрім того, гучно було в районі міста Саки, поблизу якого розміщено військовий аеродром.

Самопроголошений "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив атаку із застосуванням балістики, проте повідомлень про наслідки не було.

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