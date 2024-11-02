Унаслідок атаки загинула 1 людина, 46 осіб постраждали. До ліквідації наслідків залучали рятувальників Харківського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, 2-й Спеціальний центр швидкого реагування, комунальні служби та кінологів-волонтерів.

Про це інформує ДСНС.

У Харкові рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після нічних російських ракетних ударів.

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