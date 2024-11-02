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У Харкові завершили роботи після нічних ракетних ударів

Унаслідок атаки загинула 1 людина, 46 осіб постраждали. 

У Харкові завершили роботи після нічних ракетних ударів
Ліквідація наслідків атаки РФ у Харкові
Фото: ДСНС

У Харкові рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після нічних російських ракетних ударів.

Про це інформує ДСНС.

Унаслідок атаки загинула 1 людина, 46 осіб постраждали. До ліквідації наслідків залучали рятувальників Харківського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, 2-й Спеціальний центр швидкого реагування, комунальні служби та кінологів-волонтерів.

Вивезено 200 куб. м будівельного сміття. Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям.

Наслідки обстрілу Харкова
Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Харкова
Ліквідація наслідків атаки у Харкові
Фото: ДСНС
Ліквідація наслідків атаки у Харкові

  • Вчора ворог прицільно вдарив по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами – внаслідок атаки загинув поліцейський.
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