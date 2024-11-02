У Харкові рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи після нічних російських ракетних ударів.
Про це інформує ДСНС.
Унаслідок атаки загинула 1 людина, 46 осіб постраждали. До ліквідації наслідків залучали рятувальників Харківського та Івано-Франківського гарнізонів ДСНС, 2-й Спеціальний центр швидкого реагування, комунальні служби та кінологів-волонтерів.
Вивезено 200 куб. м будівельного сміття. Психологи ДСНС надали допомогу 15 людям.
- Вчора ворог прицільно вдарив по місцю дислокації поліцейських у центрі Харкова двома ракетами – внаслідок атаки загинув поліцейський.